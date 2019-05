Una nueva misión del FMI arribará a Buenos Aires este miércoles para realizar la cuarta revisión del plan económico de Argentina que respalda el Acuerdo Stand-By de 36 meses, se informó desde el organismo. Se trata de la primera visita tras el cambio de estrategia del Banco Centralsobre las zonas de no intervención que debió implementar en medio de la tormenta financiera.

El equipo estará encabezado por el italiano Roberto Cardarelli y durante la misión, se reunirá con funcionarios de Gobierno y el Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil. En la anterior visita mantuvo encuentros con precandidatos a presidente de la oposición y de las centrales gremiales.

También se anunció que Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, se unirá a una parte de la misión, “como ha sucedido en otras ocasiones”, aclararon.

La misión recabará información económica y monitoreará la marcha del acuerdo. Cabe recordar que la decisión reciente más importante fue la aprobación que le otorgo el FMI al Gobierno nacional para poder intervenir en el mercado frente a una eventual corrida cambiaria.

A la línea técnica e incluso hasta la propia titular del Fondo Christine Lagarde no le convencía el utilizar fondos del préstamo para que el Banco Central pueda intervenir en caso de una corrida.

Según comentan en la Casa Rosada el rechazo a este cambio demandaron largas discusiones entre el equipo económico y las autoridades del organismo incluyendo diálogos telefónicos entre el presidente Macri con Lagarde.

Finalmente se logró que el BCRA pueda intervenir entre las bandas que fijan un valor mínimo y máximo lo que hasta el momento provoco cierta calma.

Uno de los tópicos que seguramente revisará la misión del FMI es la recaudación impositiva que por la recesión no repunta lo suficiente, esto explica la suba de la tasa de importación recientemente dispuesta.

El tema de la inflación será uno de los puntos que se analizará con particular atención como asimismo el avance –o no- del llamado al acuerdo que garantice por parte de la oposición de cierto consenso en particular referido a honrar la deuda.

En este sentido, casi todos los candidatos han manifestado en público y privado su vocación de continuar pagando las obligaciones. Es más la misión del FMI en su anterior visita admitió que una futura renegociación para el 2020.

