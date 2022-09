El sorpresivo feriado de ayer dispuesto por el presidente Alberto Fernández tras el atentado a Cristina Fernández tuvo fuertes efectos en el sector comercial en la provincia. Desde las cámaras del sector, incluso de los departamentos, denunciaron que la medida les generó pérdidas porque, por un lado, y frente a la incertidumbre de la gente porque no se sabía si los negocios iban a abrir, hubo menos compradores, un 15% menos según calculó Leonardo Borgogno desde la Cámara de Comercio. Y por otro lado el costo extra de tener que pagar doble la jornada y hasta tener que dar un franco compensatorio, según lo dispone la legislación vigente. Y bajo el severo control del Sindicato de Empleados de Comercio (ver aparte).

El Gobierno nacional decretó el viernes 2 de septiembre como feriado nacional, a raíz del ataque que sufrió la Vicepresidenta en la puerta de su domicilio. La vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, publicó el decreto de necesidad y urgencia a las 02:39 de ayer a través de Twitter. Entre los argumentos, se planteó la necesidad de expresarse "en paz en defensa de la democracia y las instituciones".

En San Juan tomó por sorpresa a los comerciantes porque a esa hora no les dejó mucho margen de maniobra. Pero las principales cámara de la provincia decidieron igual trabajar. Es que, por ejemplo, los empleados de la administración pública provincial cobraron sus sueldos el jueves y los comerciantes no querían perder la oportunidad de realizar algunas ventas, cuando la preocupación en el sector es que las operaciones no vienen bien.

Según coinciden en la Cámara de Comercio y desde el Centro Comercial, hubo muy pocos negocios cerrados y la mayoría decidió trabajar. Así hubo alrededor de un 95% de los negocios abiertos, al igual que en departamentos del interior, como Rawson y Caucete.

"La medida nos afectó porque tuvimos menos ventas, que es mucho en las circunstancias actuales. Pero además tenemos el costo extra de tener que pagar doble la jornada y después tener que dar un franco compensatorio al empleado que trabajó", dijo Laura Zini, desde el Centro Comercial, que agrupa a los negocios sólo de Capital. "Se trata de un costo extra, sin planificar y sin poder preverlo", sostuvo la dirigente. Y agregó que "el comercio tiene que salir nuevamente a afrontar estas situaciones puntuales, repentinas y sin que se vea una estrategia".

Borgogno, de la Cámara de Comercio, también habló del impacto económico del feriado. "Vamos a tener el costo extra del pago doble. Y con menos ventas a pesar de que los empleados públicos ya cobraron".

La medida del feriado fue sorpresiva y no dejó hacer previsiones,fue la queja desde el sector comercial.

Es que también los colectivos en la provincia circularon con el diagrama de un día domingo, por lo que hubo menos unidades para trasladar a los compradores.

Desde Rawson, Gastón Villordo, de la Cámara de Comercio, Agroindustrial y Turismo de ese departamento, explicó que los negocios abrieron, "pero con menos compradores". Y que el impacto del pago doble es menor porque muchos comercios son atendidos por sus propios dueños.

En Caucete la actividad fue la de un día normal, según dio a conocer Luis Agulles, del Centro Comercial de ese departamento.

En el sector comercial vienen muy preocupados por las ventas y por el impacto de la suba de tarifas de la electricidad. Es que por la quita de subsidios, según confirmaron desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), significará que los negocios de la provincia, que suman 18.411 suministros, tendrán un impacto en las boletas que irá desde el 12 al 22%, durante los dos próximos meses, dependiendo de los consumos.

Situación. Por la tarde el panorama no varió demasiado y también los comerciantes decidieron trabajar.

Día de las Infancias

Las ventas para la celebración, una de las principales del calendario del sector, no fueron las esperadas. Registraron una caída del orden del 6,4% con respecto al 2021, según un relevamiento formulado por el Centro Comercial de San Juan.

Estimación

3.000 Es la cantidad de negocios que hay en San Juan, según la estimación del Sindicato de Empleados de Comercio de la provincia. Y trabajan unos 15.000 empleados.

La postura desde el sector sindical

Después de la decisión del Gobierno nacional de disponer un feriado nacional para la jornada de ayer, el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, que conduce Mirna Moral, salió rápidamente a fijar posición. Y dispuso que los miembros de la comisión directiva salieran a recorrer los negocios conforme a la decisión de las cámaras del sector de trabajar normalmente.

En ese sentido recordó que se encuentran vigentes las normativas establecidas por la legislación laboral para una jornada de feriado nacional. Las normas contemplan que el trabajador no está obligado a prestar servicio. Si decide hacerlo, deberá recibir el pago doble de la jornada más un franco compensatorio, que se conviene con la patronal.

Oscar Agüero, del sindicato con jurisdicción en Caucete, también dijo que van a verificar que se cumpla con la ley.

En las industrias midieron un ausentismo que llegó al 30%

Posición. En las industrias también dijeron que el feriado los terminó perjudicando.

El sector industrial en la provincia también resultó afectado por el feriado sorpresivo dispuesto por el Gobierno nacional. Desde la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios dijo que tras un rápido relevamiento en ese ámbito midieron que hubo un 30% de ausentismo y que por eso hubo doble impacto con pérdidas. Primero porque algunas actividades, como la maderera, resultaron muy perjudicadas porque disminuyó la producción. Pero, por otro lado, al igual que en el comercio, deberán pagar un jornal doble a los trabajadores que se presentaron en sus puestos.

"La medida nos sorprendió muy tarde y no hubo tiempo de tomar medidas", explicó el dirigente. Y señaló que algunos trabajadores tuvieron dificultades para trasladarse a sus empleos porque los colectivos no circularon con normalidad, sino con esquema precisamente de un feriado, es decir que hubo menos unidades en las calles.

"Entendemos la gravedad de la situación institucional por el atentando, pero el horario en que se tomó la decisión del feriado nos terminó perjudicando", dijo Palacios.

En San Juan hay unas 950 industrias, que dan empleo a unos 14.000 trabajadores, dio a conocer Palacios. Y por eso los empresarios hacen un gran esfuerzo para mantener los puestos de trabajo.

Desde la Cámara Empresarial de la Construcción, Enrique Velasco dijo que trabajaron casi con normalidad y con un mínimo efecto en la actividad.