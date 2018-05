Amplia reunión. El encuentro se hizo muy cerca de donde se desarrollaron las conferencias, en el mismo Centro Cívico. También estuvieron miembros de la Unión Industrial sanjuanina, entre otros.





El de ayer fue un día ajetreado para el gobernador Sergio Uñac. A la visita de los empresarios más importantes del país, quienes por primera vez firmaban asistencia perfecta a un mitín de este tipo en el interior argentino, según resaltaron fuentes oficiales, se le sumaron requerimientos periodísticos de medios nacionales, afincados momentáneamente en la provincia para cubrir los pormenores de una de las reuniones preparatorias del G-20, a desarrollarse este año en el país. En medio de ese ajetreo, Uñac y su ministro de Hacienda Roberto Gattoni, entre otros funcionarios, compartieron un largo almuerzo con el grupo más selecto de empresarios. "Los que mueven la aguja", dijo el dueño de un grupo de Pymes sanjuaninas para pintar el momento. Según Gattoni, los hombres de negocios elogiaron al pocitano por el fondo anticíclico y el déficit cero de la provincia. Además, según la misma fuente, resaltaron la cintura uñaquista, a pesar de su condición de opositor al gobierno de Mauricio Macri.



Fueron alrededor de dos horas las que compartieron los sanjuaninos con los popes del mundo empresario argentino. Y luego de la disertación de Gattoni sobre las cuentas locales, lo que le dio marco a la reunión privada. Estuvieron Daniel Funes de Rioja, chair del B-20 Argentina; Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina; Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Eduardo Eurnekian, vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Nada más y nada menos.



"Una de las cosas que más les llamó la atención -a los empresarios- fue el Fondo Anticíclico, donde la provincia ya invirtió unos $3.000 millones, aproximadamente", relató Gattoni, también contagiado de entusiasmo y a minutos de haber culminado aquél encuentro. A su vez, saltó a la mesa la cantidad de dinero que San Juan ha destinado a fomentar créditos para el sector privado primario y el nuevo proyecto de invertir unos 1.000 millones de pesos en un programa de incentivo fiscal, anunciado en el discurso de apertura de sesiones de este año.



Según el jefe de Hacienda, no todo pasó por lo institucional, ya que en las charlas con los dirigentes empresarios, quienes ya han visto pasar a más de un Presidente, resaltaron el piné político del pocitano. "Dijeron que Uñac es una figura política generacional importante", y marcaron diferencias con otros sectores de la oposición, "mucho más duros e irracionales", según el relato de Gattoni. Por la importancia del encuentro, medios nacionales visitaron la provincia, y todos se interesaron en hablar con Uñac. En la mayoría de las publicaciones hubo un denominador común: Uñac no apoyará el acuerdo con el fondo, si eso implica un ajuste. O, como tituló Clarín ayer en la tarde: "Reducir el déficit parece un ajuste: primero hay que hacer crecer la economía".





Uñac pidió un gran acuerdo nacional

Ya lo había manifestado en abril, en su mensaje anual en la Cámara de Diputados. Y ayer lo volvió a mencionar, pero lo hizo frente a los empresarios más importantes del país. En su discurso de cierre del B20, el gobernador Sergio Uñac llamó a concretar un "gran acuerdo nacional" que involucre a todos los sectores y también a los políticos "como primeros responsables, alejándonos nosotros de los personalismos".



El mensaje no fue menor, ya que se dio en la misma semana que el presidente Macri también lo planteara convocando a los gobernadores opositores, para ajustar el gasto y reducir el déficit, luego de haber transitado una semana turbulenta en materia cambiaria.



Para Uñac, un acuerdo nacional es clave para sacar al país adelante y por eso, según sus propias palabras "es de las cosas que tenemos que poner dentro de la agenda de políticas públicas en lo inmediato".



Pero además, el mandatario también instó a los distintos empresarios a invertir en la provincia para lograr el bienestar social. El Gobernador remarcó que San Juan tiene sus cuentas equilibradas y el Estado ha generado avances para el desarrollo de la actividad turística, cultural y deportiva, además de contar con una matriz energética para la explotación de energías renovables.



Por otro lado, recordó que existe un gran potencial minero pero que la actual ley de glaciares no permite generar seguridad jurídica para concretar las inversiones.

"Los argentinos podemos, aunque muchas veces nos ponemos límites"

"El trabajo conjunto nos permitirá generar alternativas para el desarrollo"

"Acompañamos cada uno de los esfuerzos que se pide desde Nación"

>> LA OPINIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

ADELMO GABBI Bolsa de Comercio de Bs. As.

Las medidas del lunes fueron correctas. Si el Banco Central tiene poder de fuego, tiene que demostrarlo todos los días, porque los mercados son sabios e internacionales. La aplicación del impuesto a la renta financiera fue una medida desacertada. El día que tenían que pagar, se dispararon 7 mil millones de dólares que venían de afuera. Después, creo que hubo un reacomodamiento de algunas variables como la tasa de interés y el mercado cambiario fácilmente solucionable.



El gobierno trabajó muy bien y hubo provincias, como San Juan, que aportaron a solucionar el conflicto con el esfuerzo de renovar las Lebacs. Por el momento, esto no deja secuelas, pero vamos a tener que mirar dentro de 15 días. El presidente Macri ha sido muy claro, la forma de solucionar esto es gastando menos y depende de él, de los gobernadores y de toda la población que nos ajustemos el cinturón, para que también se lo ajuste el Estado.

EDUARDO EURNEKIAN Cámara Argentina de Comercio

No fue un cimbronazo menor y hay que tenerlo en cuenta. Como se dio el resultado, su consecuencia y su razón de ser, fue absolutamente menor. El problema es que se difundió por todos lados, por todos los medios de comunicación, donde se dijo estupideces. Eso ocurrió porque la Argentina está endeble de unidad. El día que tengamos unidad y todos tiremos para el mismo lado, entonces estas cosas van a ser realmente estupideces.



Los de afuera no son tontos. Nos miran como nos comportamos. Los inversores extranjeros dicen "no van a poner plata donde no hay cohesión", eso es simple. El mensaje sería, no digan tonterías y dejen hablar al Gobierno.



Nosotros lo que necesitamos es tener moneda y que el gobierno nacional lleve adelante un análisis, valoración y puesta a punto de un programa económico a corto plazo que se va a aplicar a largo plazo.

DANIEL PELEGRINA Sociedad Rural Argentina

Claramente, para las economías regionales, este tipo de cambio es beneficioso porque ha traído alivio respecto a las posibilidades de exportación. Pero hay preocupación para otras economías más domésticas como la lechería, la porcicultura, la oleicultura, que tienen un componente del mercado interno mucho más alto, esto es en dólares asociados a su productividad. Habrá que esperar a que esto pase, que todo se reacomode. Pero entendemos que esto da una oportunidad de que si trabajamos en las cuestiones de fondo, la Argentina va a ganar en terreno de competitividad. Además, la buena noticia es que, luego de esta turbulencia, reacomodemos nuestro sistema financiero y podemos traducirlo en tasas verdaderamente convenientes. Del diálogo de los sectores público privado, creemos que es de donde salen las posibilidades ciertas de crecimiento y desarrollo de la Argentina.