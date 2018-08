Disponibles. Las oficinas de Anses de la calle Tucumán cuentan con terminales para que los jubilados puedan manifestar su adhesión al reajuste.

Mañana viernes vence el plazo para una franja de jubilados y pensionados incluidos en la denominada Reparación Histórica. Son los que están cobrando una mejora anticipada en sus haberes y aún no manifestaron su aceptación a la propuesta de la Administración Nacional de la Seguridad Sociales (Anses) y no suscribieron el acuerdo, desistiendo del juicio por reajuste de los sueldos. En San Juan son 6.326 las personas que están en esas condiciones, que representan el 5,5% del total de beneficiarios en la provincia, que suman 115.000. La cuestión es que si no dan a conocer la adhesión no sólo que no la seguirán cobrando sino que también les descontarán lo que hayan recibido hasta ahora, según confirmó el delegado del organismo, Rodolfo Colombo.



El pago anticipado de los reajustes de la Reparación Histórica se realizó a través de una resolución de la Anses del año 2016, es decir que desde ese año algunos jubilados están cobrando la diferencia, que ahora podrían perder si no manifiestan la adhesión. La medida fue, entre otros, para las personas con más de 80 años o que padecían enfermedades graves. Pero, según el mismo instrumento, se establecía que si el beneficiario no está de acuerdo, dejará de recibir la recomposición. Ese es el plazo que vence ahora y que ya fue prorrogado dos veces.



Hay que consignar que la Justicia ha cuestionado el reajuste. Por ejemplo, en varios juzgados de la Seguridad Social de primera instancia se ha ordenado que la recomposición sea tomada a un mayor valor que el vigente.



En San Juan, el reajuste tuvo un impacto del 45% en el haber del jubilado. Por ejemplo, los que percibían la mínima, de 8.096 pesos, subió hasta unos 12.000 pesos, según las remuneraciones vigentes hasta agosto.



Para manifestar la aceptación del reajuste se deben dar los siguientes pasos:



*Desde la página www.anses.gob.ar, la persona puede ingresar a la sección Accesos Rápidos, opción Mi Anses, con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social, visualizar la propuesta y aceptarla.



* Otra opción es designar a un abogado patrocinante. En ese caso, en la sección Mi Anses, la persona debe ingresar el número de CUIL/CUIT de su abogado para que lo acompañe durante el trámite.



* Para firmar el acuerdo, tanto el beneficiario como el abogado deben acercarse a una oficina de Anses (con turno previo), o bien, en las terminales del organismo disponibles (sin turno) en las delegaciones del organismo, que funcionan en Capital, Rawson, Chimbas, Calingasta, Caucete y Jáchal.



* Para completar el trámite Anses enviará el acuerdo a la Justicia para su homologación.



Es importante señalar que los jubilados y pensionados que no cuentan con un abogado, el organismo les proporcionará uno para que sean patrocinados en forma gratuita.