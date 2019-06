Durante la mañana de hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares, la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina dónde puede haber actividad minera y dónde no. Como era de esperarse, el fallo no cayó nada bien en la industria minera.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el secretario general de ASIJEMIN dijo que la situación los "incomoda y genera malestar", al tiempo que mostró preocupación de cara a lo que pueda ocurrir a futuro.

"Creemos que para determinar cuáles son los lugares para ejercer la minería cuidando el medio ambiente, la sociedad y las comunidades, se tienen que buscar profesionales y obviamente nosotros, al pertenecer a un sindicato de profesionales, nos ponemos a disposición. Pueden pensar que al ser de la actividad somos parciales, pero la realidad es que siempre pensamos de una forma imparcial, nunca vamos a permitir que se haga minería a costa del daño al medio ambiente, a costa del daño al trabajador y la comunidad", aseguró Marcelo Mena.

"Tenemos que tener en claro que es un factor económico de la industria importante y esto se tiene que analizar bien para garantizar fuentes de trabajo y el crecimiento económico de toda la región", agregó.

Mena aseguró que "es necesario proteger vertientes glaciares y periglaciares pero tenemos que dar una fuerte puesta en escena de nosotros con todo el trabajo intelectual necesario para garantizar ambas cosas. No se puede hacer minería de forma indiscriminada y tampoco se puede prohibir la industria".

"Hay que dejar egos de lado para poder buscar lo mejor para la sociedad. Hoy mas que nunca necesitamos tener fuentes de trabajo estables. Esto no va afectar a las fuentes de hoy, porque los yacimientos funcionan antes de la ley. Pero estamos hablando del futuro. Los yacimientos mineros en algún momento se van a acabar. Si ponemos un coto a ese crecimiento va a llegar el momento en el que no vamos a poder hacer más minería porque no vamos a tener donde trabajar", concluyó preocupado.