La mayoría de las cámaras y entidades de la vitivinicultura local consideró que el tiempo de vigencia que tendrá el dólar diferencial que la Nación pone en marcha para las exportaciones de la cadena de la uva es muy corto; y no alcanzará a derramar beneficios en los sectores afectados por las heladas. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en la Estación Experimental INTA en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, lanzó ayer una batería de medidas fiscales y crediticias (ver Las medidas...), entre las cuales se destacó la implementación de un dólar diferente y temporal para economías regionales que resultaron afectadas por el clima. No dijo qué valor tendrá, pero en el sector suponen que mínimo será de $200 como el de la soja. El denominado 'dólar agro' viene siendo reclamado por las bodegas y sectores exportadores en general, pero al conocerse que regirá sólo por 40 días, entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre próximo, lo consideraron demasiado acotado y piden ampliarlo.

''Sirve sólo para los que exporten en ese periodo, pero las heladas impactan en las exportaciones desde enero en adelante', indicó Antonio Giménez, titular de la Cámara de Comercio Exterior, que reúne a sectores del vino, pasas, mostos y uvas frescas. 'Por otra parte demuestra que el dólar no diferencial (el oficial) no cubre los costos reales y se deduce que el valor real del dólar es otro', agregó. Pablo Martín, desde la Mesa Vitícolas que integra a productores, dijo que 'poco va a servir', y advirtió que va a beneficiar al exportador que ya tiene algún contrato de venta comprometido. Dijo además que los productos vitivinícolas son commodities, pero la comercialización no se hace de manera tan rápida como la soja.

En igual sentido se expresó el presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, quien opinó que no le parece una medida 'muy acertada de 40 días', y dijo que desde que se hace una operación de vino y se concreta, "pasan mínimo 6 meses''. Reclamó un dólar para vender similar al que se compran los insumos vitivinícolas. ''Es lo solicitado por la entidad, pero muy acotado en el tiempo. Además, entre esas fechas los productores aún no tienen producto para la venta", aseguró el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo.

En cambio, Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes, celebró un tipo de cambio diferencial que vienes solicitando hace meses su sector, como el de la Confederación Federal Pyme que representa. Dio por sentado que será de $200, "un valor más competitivo que el actual'' y que beneficiará al productor más chico, además de sumarse al alza de precios que traerá la menor producción de uva a causa de las heladas. Por último, Patricia Ortíz, de Bodegas Argentinas, dijo que habrá que evaluar el impacto de las medidas, aunque ''celebramos que se hayan tomado tan rápido''. Por su lado, Fernando Morales, de la Cámara de Exportadores de Mosto, lo consideró una medida 'que ayuda a resolver el corto plazo', mientras se diseñan otras a mediano y largo plazo.

Ni del dólar diferencial, ni de las otras medidas de ayuda, hizo declaraciones el ministro de Producción local, Ariel Lucero. En cambio, los referentes consultados elogiaron los créditos tasa 0, pero en general cuestionaron que los $1.500 millones serán pocos al tener que repartirse entre todas las provincias vitivinícolas afectadas. ''Con suerte nos tocará un 20% a San Juan, 300 millones que no son nada para las pérdidas registradas'', dijo Martín. Fue bien recibido el Repro para los damnificados directos, aunque algunos pidieron extenderlo a toda la cadena, asimismo en las entidades están escépticos y esperanzados en que la provincia vaya a subsidiar un 40% o 50% la tarifa eléctrica, tal como pidió ayer el ministro de economía a los gobiernos provinciales.

Las medidas, una por una

* DÓLAR DIFERENCIAL: Habrá un tipo de cambio distinto entre el 20 de noviembre y 30 de diciembre próximos para las economías regionales. Tiene dos condiciones: que haya acuerdo y contratación entre los exportadores y los productores para que los incentivos que pone la Nación lleguen a todos. Y que los exportadores beneficiados participen del programa de Precios Justos para garantizar abastecimiento en Argentina.

*SUBSIDIOS: Nación transferirá $1.500 millones a las provincias afectadas por las heladas tardías, en concepto de aportes no reintegrables, los cuales serán controlados por el INTA y por los ministerios de producción provinciales. El aporte se destinará a financiar la recuperación productiva, y el mismo se activará cuando las provincias presenten las estimaciones de daños, cantidad de productores afectados y estratificación productiva de los mismos.

*CRÉDITOS: Son dos líneas. Por un lado, $1.500 millones que dispondrán el Banco BICE y el Banco Nación por un plazo de 60 meses, que asistirá hasta $5.000.000 por pequeño productor, con un periodo de 18 meses de gracia y a una tasa fija del 49%. Se facilitarán garantías para acceder al crédito según el nivel de producción afectada: 100% cuya producción afectada haya sido mayor al 80%, 75% cuya producción afectada haya sido mayor al 50% y 50% cuya producción afectada haya sido menor al 50%. La otra línea son $1.000 millones aportados por el Fideicomiso del BICE, a tasa cero, con 18 meses de gracia. Otorgará créditos de hasta $500.000 a pequeños productores.

TARIFA ELÉCTRICA: Massa pidió a los gobiernos provinciales que al sector productivo afectado les reduzcan la tarifa eléctrica, del 40% o 50% por los próximos 18 meses; incluyéndolos en el programa de tarifa social que tiene cada gobierno provincial.

REPRO: Para los trabajadores se implementa el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo que brindará una asistencia equivalente al 50% de la remuneración total de cada trabajador activo.