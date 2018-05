La rebaja en la boleta de la luz a los usuarios de la tarifa social y a los que consumen hasta 1.000 kW/h por bimestre, que quedarán exentos de pagar la Contribución Municipal y la Tasa de Alumbrado con los consumos que van desde mayo a junio, significará un impacto en sus finanzas para los 6 municipios con mayor población de la provincia de unos 31,3 millones de pesos al año. Se trata de Rawson, Capital, Chimbas, Rivadavia, Pocito y Santa Lucía, donde ya se avanzó con el trámite. En Caucete, en cambio, todavía no definen qué van a hacer.



En sintonía con el pedido del Gobierno nacional, y en medio de la protesta social por la fuerte suba de las tarifas de los servicios públicos, la administración provincial hizo punta impulsando una serie de leyes, ya aprobadas en la Cámara de Diputados, que dispusieron derogar para todos los usuarios de la electricidad de San Juan el pago del Fondo Solidario Hospitalario (3 pesos en promedio), y se redujo un 33% el pago de Ingresos Brutos y Lote Hogar (se bajó del 3,6% al 2,4%). Y para el sector de la tarifa social, que son los de menores consumos, fueron directamente eximidos de estos dos últimos cargos, siempre y cuando consuman hasta 1.000 kW/h por bimestre. Este sector también quedó exceptuado de pagar el Fondo Piede y la línea de 500, que son recursos para hacer frente al pago de obras energéticas.



Según las cuentas que sacan en el Ministerio de Hacienda la rebaja de Ingresos Brutos y Lote Hogar son unos 40 millones de pesos al año, mientras que la eliminación del Fondo Solidario Hospitalario son otros 10 millones de pesos.



Después, el gobernador Sergio Uñac inició negociaciones políticas con los intendentes para que acompañen al Ejecutivo local en la rebaja. La tarea no fue fácil porque a ningún jefe comunal le resulta fácil resignar recursos en épocas en las que ningún peso sobra. A la Provincia tampoco. No obstante, las tratativas dieron fruto en la segunda semana de mayo, cuando los jefes comunales dieron el visto bueno para sumarse a los descuentos que había dispuesto el mandatario. Hasta ahora, de las 7 comunas más grandes, al menos en población, ya tienen sus respectivas ordenanzas aprobadas Rawson, Capital y Pocito. El Concejo Deliberante de Santa Lucía lo tratará hoy y los concejales de Chimbas y Rivadavia lo harán la próxima semana. El municipio que todavía no tiene claro el panorama es Caucete, donde todavía no ingresa ningún proyecto del Ejecutivo municipal, según dijeron fuentes del Concejo Deliberante.



En el ranking del impacto en las finanzas municipales, la comuna que resigna mayor cantidad de recursos es Chimbas (11 millones de pesos), seguida por Pocito (6 millones de pesos) y después siguen Capital, Rawson y Rivadavia con unos 4 millones de pesos cada una. En el caso de Santa Lucía serán unos 2,3 millones de pesos.



Si bien la idea en el Gobierno provincial era tratar de que los municipios también dispusieran alguna rebaja al resto de los usuarios, la idea no tuvo eco entre los caciques comunales. Juan Carlos Gioja (Rawson), dijo ayer que "no hay margen financiero para hacer un mayor aporte". Y Franco Aranda (Capital) recordó que ese municipio ya dispuso un descuento en la Tasa de Alumbrado Público a principios de este año, cuando bajó el canon del 12 al 8 por ciento. "Capital ya hizo un aporte", sostuvo el jefe comunal.

11 Es la cantidad de millones de pesos que le significará la rebaja en la boleta de la luz al municipio de Chimbas. Es porque tiene muchos usuarios comprendidos en la tarifa social.

Como se trata de recursos que resigna cada municipio, el trámite requiere la aprobación de una ordenanza que envía cada intendente al Concejo Deliberante.