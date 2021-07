En el Gobierno sanjuanino están trabajando en un plan para ofrecer al sector privado tierras para desarrollar emprendimientos productivos con el beneficio de la exención en el pago de impuestos provinciales y no se descarta que tributos nacionales también, por un período de tiempo a determinar. Se trata de unas 10.000 hectáreas, de las cuales 4.000 cuentan con riego presurizado, y que en su momento contaron con los beneficios del régimen de promoción agrícola, pero que en la actualidad se encuentran abandonadas. La promoción, que también abarcó al sector industrial, fue un sistema que puso en marcha el Gobierno Nacional a partir de 1983, aunque San Juan recién tuvo cupo a partir de 1990, para postergar el pago de impuestos nacionales y provinciales y que ese dinero se destinara a poner en marcha los proyectos.

Según fuentes oficiales, en el plan que están armando ahora habrá exención en el pago de impuestos provinciales, pero están llevando adelante negociaciones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que posee parte de esas tierras, para agregar la posibilidad de postergar el pago de tributos nacionales.

Se trata de terrenos aptos para el cultivo ubicados en 9 de Julio, 25 de Mayo, Albardón, Ullum, Zonda y Calingasta, según un relevamiento que ha llevado adelante la Dirección de Regímenes Promocionales, que depende de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción. La repartición es la autoridad de control de los diferimientos impositivos que aún siguen vigentes y vino trabajando en el relevamiento y en las negociaciones con la AFIP.

Las tierras estuvieron destinadas en su momento para desarrollar proyectos de uva de mesa y para elaboración de vinos finos, olivos, frutas, forestales e incluso cría de ganado. Pero en la práctica sucedió que una parte de los proyectos nunca se pusieron en marcha o después fueron abandonados, cuando las condiciones económicas del país impidieron que avanzaran. Así, ahora, algunas tierras están sin producir y otras, por incumplimiento de los planes, quedaron en manos de la AFIP porque fueron embargadas. Por eso desde el área de Regímenes Promocionales hicieron un relevamiento para recuperarlos y se negocia con el organismo el traspaso al Gobierno local.

Todavía no está definido el sistema de entrega a los privados de los terrenos. Entre las variantes que están en análisis se baraja la posibilidad de una articulación público-privada, es decir que no los tenga que recuperar el Estado, sino ver que los adquieran los privados y los pongan a producir. Otra alternativa que no se descarta es la expropiación y la posterior venta a privados. O un mix de las opciones.

En una época de sequía como la actual, un atractivo que se suma a la exención en el pago de impuestos es que unas 4.000 hectáreas cuentan con sistemas de riego presurizado, que es aquel en el que el agua se conduce a presión por tuberías y laterales de riego hasta las plantas, donde es aplicada desde emisores en forma de gotas (goteo) o de fina lluvia (microaspersión).

Además de diferir el pago de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, para lo que sólo hace falta la decisión política y una ley de la Cámara de Diputados, las autoridades locales buscan que se puedan sumar tributos nacionales como Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado, pero todo dependerá del visto bueno de la AFIP.

Diferimientos impositivos

A partir de las desventajas comparativas de las distintas regiones del país, el Gobierno nacional puso en marcha regímenes de promoción económica para incentivar la radicación de inversiones a través de diferentes mecanismos, como el de los diferimientos impositivos, tanto para el sector industrial, el agropecuario y el turístico. Así fue que se sancionó la 22.973, de 1983, que extendió a San Juan los beneficios con los que ya contaban La Rioja, San Luis y Catamarca.

Si bien la ley se sancionó 1983, recién a partir de 1990 el Estado nacional asignó un cupo en el presupuesto nacional para otorgar los beneficios impositivos a empresas en la provincia.

Los proyectos agrícolas beneficiados se concentraron en los departamentos Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y 25 de Mayo, según revela un informa elaborado por la Facultad de Agronomía de Universidad de Buenos Aires (UBA).



Rechazo

El sistema de promoción agrícola, y sobre todo el industrial, generó un fuerte rechazo entre las provincias que no contaban con ese beneficio. Fue el caso de Mendoza, que criticó con dureza el sistema e hizo varios intentos para que se eliminara con el argumento de la desigualdad de oportunidades para la radicación de empresas interesadas en invertir en distintos proyectos.

Riego

