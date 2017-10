Charlas. Los emprendedores reciben capacitación en temas tales como formulación de proyectos, liderazgo y manejo de equipos.

Nacieron en la administración nacional anterior y siempre tuvieron mucho éxito en San Juan. Y ahora, por segundo año consecutivo, con nuevas facilidades y mayores montos, se lanzó una nueva etapa del Fondo Semilla, los créditos a tasa 0, con un año de gracia y cancelables hasta en 5 años, destinados a emprendedores productivos e innovadores.



La inscripción ya está abierta, con la ventaja de que en la provincia la Incubadora de Industria, Comercio y Servicios, da asesoramiento para la elaboración y presentación de los proyectos, requisito indispensable para postular a la ayuda, según dijo Sandra Barceló, secretaria de Industria y Comercio. Es que después de la inscripción, viene una etapa de selección para acceder a los créditos del Ministerio de Producción de la Nación.



En la primera edición de esta nueva etapa, el año pasado de San Juan fueron selecciones 34 proyectos, de los cuales 20 recibieron tutoría de la Incubadora de Industria.



Se trata de un programa que brinda asistencia técnica y financiera para la creación de nuevas empresas innovadoras o para fortalecer las que se encuentren en una etapa de desarrollo incipiente, con el agregado de que deben tener un destacado impacto social.



Pueden participar los emprendimientos nuevos o con una antigüedad menor a 1 año y en el caso de proyectos con impacto social, la antigüedad no podrá ser mayor a 4 años. Entre los requisitos más importantes cabe señalar que pueden acceder a las ayudas cualquier persona con más de 18 años de edad, con domicilio legal en Argentina. También puede postularse las empresas constituidas, puede ser una sociedad anónima (SA) o una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o los emprendimientos productivos con actividad que no sea superior a 1 año desde la primera factura emitida. Otra opción son los emprendimientos productivos con impacto social, con actividad existente de hasta 4 años desde la primera factura emitida.



Los que no pueden inscribirse son aquellos emprendedores que al momento de la presentación de la propuesta se encuentren en mora con sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, a cargo de AFIP o de la Anses.



El dinero se puede destinar a la adquisición de bienes de capital, capital de trabajo, servicios profesionales (hasta un 35%), obras civiles (hasta un 20%) y marcas y patentes. Y está prohibido orientar los recursos a la compra o alquiler de inmuebles, adquisición de rodados o al pago de obligaciones financieras, impositivas o previsionales.



Los tipos de proyectos que se financian son aquellos que ofrezcan soluciones especialmente innovadoras para la región y se enmarquen dentro de las actividades económicas elegibles. También, los proyectos productivos, competitivos, de impacto social y con perspectiva de género.



Las actividades económicas elegibles deberán encuadrarse dentro de la industria manufacturera, industria electrónica, industria cultural, tecnología destinada a la salud de las personas, reutilización de residuos, información y comunicación.



Para participar los emprendedores deben, primero, contactar a una incubadora, que en el caso del Gobierno provincial es la que funciona en el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio. "También brindamos charlas de capacitación", dijo Barceló. Con dicha asistencia, se deberán atravesar dos etapas para la evaluación de su plan de negocios: primero, un video presentación (video pitch) y formulario de solicitud y en segundo lugar un formulario del plan de negocios.



Una vez aprobado el proyecto, el emprendedor dispone de 6 meses para realizar la inversión. Vencido este plazo, tendrá 20 días hábiles para realizar la rendición.

Ayuda Incubadora La Incubadora de la Secretaría de Industria y Comercio funciona en el ámbito de la Dirección de Pymes y Emprendedores, cuarto piso núcleo 7 del Centro Cívico. La atención a los interesados es de 8 a 14.

Asesoramiento

Con la idea de brindar asesoramiento para una mejor formulación de los proyectos, desde la Secretaría de Industria y Comercio se ha promovido el dictado de charlas. Es porque el posicionamiento del proyecto es una herramienta indispensable para su desarrollo y crecimiento. Una será hoy, de 16 a 20, en el Museo Franklin Rawson, sobre el uso de las redes sociales.



El cronograma de charlas es el siguiente:



-En Chimbas:



El jueves 12 sobre el diseño de soluciones para el usuario.



El jueves 19 será sobre modelo de negocios.



El jueves 26 será el turno de la comunicación efectiva.



El jueves 9 de noviembre la exposición será sobre búsqueda de oportunidades.



-En Capital



El miércoles 25 de octubre la charla será sobre modelos de negocios.



Por último, el jueves 2 será el Encuentro Endeavor Potencia San Juan.