La futura Escuela de Joyería que quiere poner en marcha el Gobierno provincial antes de fin de año con fondos de la minería tendrá un aporte de lujo. Se trata de Juan Carlos Pallarols, un experto en la materia, quien adelantó que ayudará a confeccionar la currícula de la nueva carrera y que ofreció su taller para que los estudiantes avanzados y los que estén a punto de egresar hagan pasantías de entre 30 a 60 días. Se trata de un ámbito de trabajo en el que hay acumuladas herramientas y elementos confeccionados a lo largo de casi 3 siglos, que son los que lleva la familia Pallarols trabajando en platería y orfebrería.



"Armar un taller como el que tengo no es mérito mío, porque dentro de 20 años vamos a cumplir 3 siglos en esta actividad.", dijo Pallarols, quien adelantó que tiene previsto venir a San Juan en unos 30 a 40 días para avanzar con el tema de la escuela. El artesano está siguiendo de cerca la marcha del proyecto e incluso días atrás recibió en su taller a Sonia Delgado, subsecretaria de Planificación y Promoción del Desarrollo Minero de la provincia, quien está coordinando la iniciativa. Entusiasmado con la propuesta, Pallarols expresó que "con las ideas que me están mostrando y con las cosas que me están preguntando creo que la de San Juan puede llegar a ser la mejor escuela del país".



La idea es crear una carrera de tres años de duración, que incluirá materias como Introducción a la joyería, Joyería en línea, Joyería artesanal e industrial, Platería, Composición de pastas cerámicas y que tiene previsto funcionar en las instalaciones del ex Ferrourbanístico.



Pero Pallarols ha sugerido que también se incorporen en el plan de estudios materias que tengan que ver con el dibujo, la pintura, diseño y la escultura. "Hay que estar dispuestos a hacer de todo. Después cada uno podrá elegir si quiere una especialidad, pero tenemos que saber de historia, por ejemplo. Todo sirve, también la cultura", dijo el orfebre.



Señaló que hay escuelas en otras provincias, como Catamarca, Buenos Aires y en Capital Federal, "pero están desactualizadas para mi entender. No podemos seguir teniendo escuelas de artes decorativas ni academias para jubilados o para personas que tiene una buena situación económica y quieren dedicarse a hacer cosas bonitas. Hay que tener escuelas de joyería y platería competitivas, como ocurre en otros lados del mundo", sostuvo.



Pallarols también realizó una defensa de la actividad minera al manifestar que "puedo decir, por ejemplo, que si no hay plata los plateros no podemos trabajar. Pero, además, la plata es un material que sirve para purificar el agua, decantar los vinos finos, curar enfermedades, para hacer computadoras, televisores o llaves de luz".



El artesano habló también de sus lazos con San Juan, donde tiene dos sobrinos, Natalia y Raúl, que tienen una casa de comidas. "Me están esperando que los vaya a ver", dijo. También traerá el bastón de mando del nuevo Presidente que ya está confeccionando y con el que está recorriendo el país para que la gente participe y lo ayude a cincelarlo.