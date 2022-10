Por tercera temporada consecutiva no se harán las veranadas, una tarea en la que el ganado chileno viene a pastar a los valles calingastinos con el pago de un canon. La disposición tiene lugar luego de un pedido por nota al Gobierno de San Juan para que regresara la actividad. La razón, según dio a conocer el titular de la cartera política, Alberto Hensel, es la imposibilidad de llevar adelante la práctica porque Étodavía no se han superado las condiciones de sequía que vienen afectando a la provincia".

Según explicó el funcionario, si bien hay un poco más de nieve acumulada y el pronóstico hídrico ha mejorado (ver aparte) se quieren preservar las pasturas en la zona. ÉLa prioridad es resolver las necesidades de nuestra población, de los agricultores y de la industria local", sostuvo el ministro.

De todos modos, el diálogo entre los representantes continuará para ver qué pasa en el futuro.

Esta es la tercera temporada que se suspende la actividad porque en el período 2020-2021 no hubo veranadas luego de que se registrara un aumento de casos de covid-19 de ambos lados de la cordillera y para evitar contagios incluso de nuevas cepas del virus que habían empezado a aparecer. Si bien esa fue la razón principal, ya había estado presente el tema de la escasez hídrica, al punto que un comité de expertos había aconsejado que no se realizara la actividad por la falta de agua y a la espera de que se recuperaran los humedales. En la temporada 2021-2022 la situación se complicó aún más porque incluso hubo menos precipitación nívea. Y ahora, si bien hubo más caída de nieve, en el Gobierno evalúan que la crisis hídrica no se ha superado.

ÉSiempre hemos tratado de colaborar porque también los chilenos están sufriendo con la falta de agua, y por eso esperamos que nos puedan entender", dijo Hensel.

Según consigna el Diario El Día, del vecino país, la decisión tiene lugar luego de que la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, le enviara una nota el pasado 4 de octubre al gobernador Sergio Uñac en la que solicitaba Éapoyo para contar con veranadas argentinas durante la temporada 2022-2023". Y pedía Éa la brevedad" una reunión bilateral para fijar Élas condiciones para la próxima temporada de veranadas".

La decisión del Gobierno sanjuanino también tiene un impacto económico. Tomando en cuenta que por cada caprino, que se estima que podrían ser unos 50.000, y de acuerdo a lo estipulado otros años, estaba previsto cobrar 5,50 dólares por cada uno. Así se trata de 275.000 dólares. Según la última cotización de la moneda estadounidense en el Banco Nación, a razón de 161.50, iban a ser unos 44,4 millones de pesos, que ya no ingresarán a las arcas provinciales.

Cuando hay veranadas, la actividad se lleva adelante desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo.

Las veranadas constituyen una práctica en la que los crianceros, sobre todo caprinos de la Cuarta Región de Chile, cruzan a territorio argentino, en el caso de la provincia a los Altos Valles de Calingasta, para que sus animales pasten en temporada estival en la cordillera argentina.

Esta práctica la realizan los crianceros desde hace más de 300 años. Las veranadas que se desarrollan en estas praderas, alimentan una gran cantidad de ganado (principalmente caprinos, pero también de otro tipo), cuando en los sectores costeros y de media montaña de la región de Coquimbo en el vecino país cesa la productividad de las praderas naturales.

Para evitar que ingrese ganado en forma ilegal, el ministro Hensel dijo que se va a comunicar la decisión a Gendarmería Nacional para que se incrementen los controles.



Fallecidos

2 Es la cantidad de crianceros chilenos que murieron entre febrero y marzo de este año por haber ingresado sin autorización a territorio argentino.



Pronóstico hídrico

Luego de un invierno con una mayor precipitación nívea, el Departamento de Hidráulica ya dio a conocer el pronóstico hídrico para el período octubre 2022-septiembre 2023, que prevé un volumen de agua medio en el río San Juan de 992,88 hm3, es decir, un 84,5% por encima de los 538 hm3 de escurrimiento con que finalizó el año hidrológico el pasado 30 de septiembre. Se trata de un 56% de la media histórica que trajo el río, de 1.700 hm3, y continúa siendo un año con régimen Seco. En cuanto al comportamiento del río se espera que este mes traiga un promedio de 24 m3/s, en noviembre 31 m3/s; y recién alcanzaría un valor máximo en diciembre con 54 m3/s. Se informó además que para el río Jáchal se espera un volumen medio de 205,22 hm3. Es un 64% del porcentaje de un año medio, fijado en 350 hm3. Pero estas cifras no quieren decir que se haya superado la crisis hídrica.