Se estima que en el país hay 90.000 ha de olivos en producción y viven 40.000 familias entre directos e indirectos. La producción anual es de 45.000 t.



A medida que se van se van acelerando las negociaciones UE-Mercosur y hay señales de que la firma está más cerca que nunca, se siguen sumando sectores que advierten sobre las consecuencias adversas que este acuerdo acarreará sobre las economías regionales. A la Coviar que reclamó por el vino se sumó ahora la Cámara Olivícola de San Juan, que emitió ayer un nuevo comunicado (ya se había quejado en el 2018) manifestando que se oponen a que el aceite de oliva y las aceitunas se incluyan en el acuerdo comercial de libre comercio. Al igual que el vino, la principal causa son los fuertes subsidios que los europeos otorgan a sus producciones olivícolas y la asimetría que existe con la realidad de la producción sanjuanina y argentina. En el comunicado difundido ayer explican que los aceites europeos ingresan hoy con un arancel compensatorio a Argentina del 31,5% -muy alto, teniendo en cuenta que el máximo que permite la Organización Mundial del Comercio es del 35%- el cual fue establecido en los años "90 por el Mercosur ""ante la falta de competitividad frente a los subsidios de la Unión Europea a su industria olivícola". Según informan, los productores europeos reciben subsidios oficiales de entre el 20 y el 35% del valor del producto en Europa. Aquí no solo que no reciben tamaño beneficio sino que los productores, para exportar; deben pagar derechos de exportación. De firmarse el Tratado con arancel cero significa que no se cobrará arancel para el ingreso de los aceites y aceitunas europeas, que al estar subsidiadas serán mucho más baratas que las locales. ""Aquí no sólo que no hemos mejorado la competitividad sino que hemos empeorado, no podemos competir con un bloque lleno de subsidios y las autoridades no dicen qué van a hacer con las economías regionales que van a sucumbir", advirtieron los directivos de la Cámara. La queja de la entidad sanjuanina también es compartida por la Federación Olivícola Argentina (FOA), junto a sus Cámaras y Asociaciones de cada provincia productora. Entre los fundamentos, la entidad local agrega que en Europa también hay reclamos por el acuerdo 0x0, como es el caso de la industria bovina española y francesa frente al ingreso de carne argentina, y que Estados Unidos está aplicando nuevos aranceles al ingreso de aceitunas negras españolas, por ejemplo. ""Temblamos ante el ingreso sin arancel de los aceites europeos en nuestro mercado interno en donde ya los encontramos muchas veces a igual precio que los nuestros a pesar de la tasa que abonan" insistieron los olivicultores.

El canciller argentino Jorge Faurie prolongó ayer su estadía en la ciudad de Bruselas para mantenerse al frente de la delegación argentina que participa de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, ante fuertes expectativas de que se pueda alcanzar un ""acuerdo político" entre ambos bloques, luego de 20 años de negociaciones para crear un mercado de libre comercio. Faurie iba a viajar a Osaka, Japón donde se está realizando la Cumbre del G-20, pero ahora se especula que el presidente Macri que ya viajó a la ciudad japonesa pueda anunciar el entendimiento político en forma inminente.