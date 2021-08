Las bodegas locales que desde hace meses siguen frenando el envasado de vinos y que tienen hasta exportaciones paradas por ese motivo podrían recibir buenas noticias con la llegada del presidente Alberto Fernández y su comitiva hoy a San Juan. Es que entre los visitantes nacionales se espera la presencia del Ministro de Desarrollo Productivo Matias Kulfas, quien el viernes pasado se comprometió en un encuentro presencial con el ministro de Producción local, Andrés Díaz Cano, a poner un punto final al problema.

En dicha reunión, Kulfas se habría sentido muy molesto porque la fábrica que está instalada en esta provincia provee a Mendoza y también exporta, mientras desabastece al mercado interno sanjuanino, y anticipó que tomará medidas. Por eso es que hay expectativas de que el ministro nacional durante su estancia en San Juan adelante las acciones que se planean para revertir la situación.

La agenda presidencial es de pocas horas, pero extensa (ver página 3); y fuentes oficiales adelantaron que se han hecho gestiones para que además Alberto Fernández se meta en la polémica generada por el reclamo de La Rioja que quiere regalías de la futura mina iglesiana Josemaría. Habrá que ver el resultado de esas gestiones.

Las bodegas deben frenar el envasado y las ventas por el faltante de botellas

que sufren.

Con respecto al faltante de botellas, la esperanza del gobierno provincial es que haya un guiño nacional para la industria vitivinícola, ya que las bodegas no cuentan con stock suficiente para poder continuar el fraccionado. Un total de 52 bodegas sanjuaninas necesitan 4.700.000 botellas para lo que resta del 2021. De acuerdo a cálculos oficiales la cristalería fabrica 600 mil botellas diarias, por lo que no le requeriría gran esfuerzo completar el cupo que necesitan los industriales sanjuaninos. ""El ministro se comprometió a tomar medidas en el corto plazo para poder solucionar el tema", dijo Díaz Cano, al contar los resultados del encuentro con Kulfas. Agregó que le presentó los números de los envases que se necesitan en San Juan y de lo que la cristalería está exportando a otros países. "Kulfas se mostró molesto de que se desabastezca el mercado interno por exportar", indicó el funcionario provincial, aunque dijo desconocer qué tipo de medidas se podrían llegar a tomar. Fuentes oficiales no descartan la posibilidad de algún freno a las exportaciones hasta que surta al mercado interno. Otro tema que se revisó en la reunión y que el titular de Desarrollo Productivo prometió estudiar es el de los problemas de algunas industrias en obtener los permisos para la importación de insumos o maquinarias.

El problema del faltante de vidrio se agudizó a partir de enero de este año y volvió a cobrar relevancia la semana pasada cuando se reanudaron las negociaciones con el fabricante local. Una delegación de integrantes de la Cámara de Bodegueros de San Juan viajó a Mendoza donde está la planta central de Cristalerías Cattorini, y se reunió con Ricardo Galdeano, gerente general de Cuyo. Los industriales sanjuaninos le llevaron un plan de abastecimiento hasta fin de año para 52 bodegas. La entidad industrial se unió a productores independientes de vino, nucleados en la Agrupación de Elaboradores de Vinos Artesanales (AEVA). Las bodegas más grandes se comprometen a hacer acopio de botellas por parte de las cristaleras, y luego distribuirlas a los pequeños elaboradores. El ministro Díaz Cano no pudo asistir al encuentro, pero se mostró desilusionado por la respuesta del fabricante, prometió elevar el problema a la Nación y así lo hizo el viernes. Galdeano dijo a DIARIO DE CUYO que les prometió a los bodegueros locales acompañar "a todos los que son clientes nuestros en lo que resta del año, con las mismas dificultades que tenemos hasta hoy", Agregó que la situación puede cambiar si logran poner en marcha el horno nuevo de fabricación que han construido en Mendoza, para el cual han conseguido el abastecimiento de electricidad pero no el de gas.

La demanda

4,7 son los millones de botellas que necesitan de stock las bodegas de San Juan de aquí hasta fin de año para cumplir con sus compromisos al mercado interno e internacional.

El fabricante

La firma Cattorini fundó su planta en San Juan en 1965 y también cuenta con otra planta en Mendoza, con un horno en cada una, que actualmente están a pleno funcionamiento, produciendo 15 millones de botellas mensuales en cada provincia. Terminó de construir un nuevo horno en Mendoza que duplicará la producción, pero no logra ponerlo en funciones.