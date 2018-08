Las capacitaciones a los productores son amplias: los técnicos del gobierno van a las fincas a explicar cómo colocar el difusor o la forma correcta de calibrar la pulverizadora para colocar el insecticida, para que las acciones sean eficientes.

Desde el próximo mes de septiembre, y hasta abril de 2019 se debe realizar un nuevo ciclo del Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana, la plaga que tanto daño hace a la vid y merma la producción de uvas; y en el Gobierno decidieron extender hasta el 31 de agosto el plazo para que los productores se inscriban para recibir gratis las distintas aplicaciones para combatirla. Para esta campaña el Gobierno provincial hará un gran esfuerzo al destinar $70 millones para la lucha -de los cuales, sólo 20 millones pondrá la Nación pese a que por ley debía afrontar el mayor costo- y hasta ayer se habían anotado sólo la mitad de los 1.671 productores de áreas en cuarentena.



Por eso desde la Secretaría de Agricultura insisten en que concurran a inscribirse (hay 5 lugares habilitados, ver aparte) para que esta temporada tenga un balance positivo como la anterior. Las autoridades aseguran que a raíz de que se implementó una forma de trabajo entre varias instituciones, la plaga se mantuvo a raya con niveles poblacionales bajos y a diferencia de Mendoza, aquí sigue sin producir mermas en la producción vitivinícola. Claro que aún quedan aristas por aceitar, sobre todo en algunos sectores del sur provincial, donde quedan productores que aún no interpretan la importancia de realizar una buena tarea de combate. ""Durante la temporada pasada el 50% de las capturas de polilla correspondieron a 20 productores del sur provincial, de Sarmiento y de 25 de Mayo, que mantienen un deficiente manejo de la plaga", explicó Ariel Lucero, secretario de Agricultura de la provincia, en referencia a que no se puso atención en colocar en forma correcta las feromonas o realizar las desinsectaciones en el momento indicado. El funcionario agregó que esta temporada se pondrá el acento en profundizar las capacitaciones -especialmente de esos productores- porque la meta es lograr una campaña 2018/19 donde la presencia de la polilla siga con niveles bajos.



También recordó que el Senasa podrá sancionar con multas al productor que no cumpla con las acciones de combate.



Para medir cuántos insectos hay en San Juan se colocan trampas en las vides que son una especie de casitas pequeñas con un piso pegajoso que atrapa al macho que llega atraído por un pequeño difusor de feromonas similar al de la hembra. La campaña pasada se colocaron 1.956 trampas en fincas de toda la provincia para detectar dónde hay insectos y se lograron 3.400 capturas, a razón de 1,7 polillas por trampa. En Mendoza una trampa llega a tener 1.500 ejemplares.



El plan de acción elaborado por la provincia para el combate es integral e incluyó además de productores al INTA, Senasa, Sanidad Vegetal y estudiantes de Agronomía. Las acciones de ataque se hicieron a través de varios mecanismos, de los cuales, las feromonas y el insecticida fue entregado gratuitamente a los productores. Así, un total de 799 productores colocaron difusores de confusión sexual (feromonas) en 12.332 hectáreas. El control químico terrestre, a través de insecticida, fue encarado por 1.496 productores en 8.479 hectáreas, mientras que el Gobierno realizó aplicaciones aéreas en 8.040 hectáreas, de 775 productores. Lucero explicó que el 83% de las capturas se realizó en el sur provincial, en los departamentos Sarmiento y 25 de Mayo.



Dónde anotarse



La inscripción para entrega de feromonas o insecticidas contra Lobesia botrana de productores de fincas que estén en zonas cuarentenadas o áreas de contingencia se realiza en cinco zonas: Las municipalidades de 25 de Mayo, Pocito y Sarmiento, el INTA de Caucete y la Dirección de Sanidad Vegetal. Informes: 4265224



Equipamiento



La provincia también adquirió equipamiento para hacer un combate eficiente: por ejemplo compró 5 termonebulizadores que se colocaron en las barreras de ingreso a la provincia. También compró atomizadores, pulverizadoras y motomochilas manuales que presta a los productores para aplicar el insecticida.



Mano dura



Los productores con fincas en áreas cuarentenadas o de contingencia que no se inscriban para recibir las feromonas e insecticida y que no actúen para combatir la plaga serán sancionados por el organismo fiscalizador que es el Senasa. El año pasado el Gobierno desinsectó hasta fincas abandonadas de 30 productores.

Opinión

Se logró un trabajo exitoso

POR ARIEL LUCERO

Sec.de Agricultura

La campaña pasada se logró un modelo exitoso de trabajo integrado. Se ganó un año de capacitación y de concientización, y de que en general, los productores tengan un sentido de pertenencia por la problemática de esta plaga. Si bien el gobierno compra los insumos y otros organismos intervienen, muchos productores dijeron yo también tengo responsabilidad y tengo que actuar y cumplir un rol dentro de esta estrategia. Es destacable también el trabajo interinstitucional para perseguir un objetivo común que se logró con los técnicos del INTA, del Senasa, los estudiantes de la Facultad de Agronomía, el personal de la Dirección de Sanidad Vegetal y las cámaras de productores. Creo que eso nos permitirá llegar a resultados exitosos y transpolables también a otras situaciones problemáticas sanitarias.