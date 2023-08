Tras una extensa reunión, la gestión uñaquista logró cerrar ayer la negociación paritaria con los gremios UDAP, UDA y AMET, por lo que terminó de definir un nuevo aumento salarial con todos los trabajadores del Ejecutivo: docentes y no docentes. La suba implica un 15 por ciento a partir de este mes, más un incremento de 100 por ciento en las asignaciones familiares, el compromiso de que los sueldos se mantendrán un 5 por ciento por arriba de la inflación y que ningún trabajador gane menos de 200 mil pesos. Para el caso de los maestros, al acuerdo se le incorporan ítems que impactan en valores como antigüedad y radio, más la conformación de una suma fija remunerativa y bonificable "equivalente a 31 puntos del valor índice", diferenciado por tramos de antigüedad. Según confirmó la ministra de Hacienda, Marisa López, por el acuerdo alcanzado el Estado desembolsará 2.000 millones de pesos extra por mes. Esto implica que lo que la administración destina para sueldos pasará de 21.000 millones a 23.000 millones de pesos mensuales. Además, según estimaciones oficiales y por la suba de precios, no se descarta que en octubre se aplique la cláusula para que los sueldos no pierdan frente a la inflación.

El incremento de recursos para sueldos no es menor, ya que se trata de fondos que se volcarán a la economía y que tendrá impacto en el consumo, más en un momento donde la devaluación derivó en una suba de precios en todos los rubros. Incluso, para tomar una dimensión del desembolso, si no se produjeran cambios, a fin de año el Ejecutivo habrá destinado 10.000 millones de pesos más de lo previsto. Por casi la mitad de ese monto, 6.000 millones de pesos, la provincia está realizando obras viales entre las que se encuentra el ensanche de Calle 5; la Ruta 54, camino de Matagusanos, donde estará instalado el futuro penal; la Ruta 12, hacia Calingasta; el acceso que une Tudcum con Rodeo, en Iglesia; y los dos tramos de la Ruta 436 que une Talacasto con Iglesia.

Sobre la activación de la cláusula para que los sueldos estén 5 por ciento por arriba de la inflación, en el Ejecutivo estiman que con seguridad se aplicará en el mes de octubre, mientras que hay algunos que no descartan que ocurra en septiembre. Es que hoy, con el incremento del 15 por ciento a partir de este mes, los sueldos de los estatales, docentes y no docentes, cuentan con una suba en lo que va del año del 76,1 por ciento, mientras que el último dato de inflación, de julio, acumuló una suba del 60,2 por ciento. Esto es, una diferencia de casi 16 puntos. Si la suba de precios de agosto alcanza el 10 por ciento y hace estirar el acumulado anual por arriba del 71 por ciento, la provincia deberá activar la cláusula de actualización, y de hacerlo, aumentará los sueldos con el "índice de variación porcentual mensual del periodo referido" sobre "los salarios del mes anterior", según quedó establecido en el acta paritaria firmada ayer. Así, el incremento no será sobre la base salarial de febrero, sino de agosto, por lo que el impacto será mayor. Si la inflación no supera el 71 por ciento no se aplica aunque es seguro que lo hará al mes siguiente, en octubre. Según explicó López, para dicha activación no hace falta una reunión ya que "es de aplicación automática".

La última reunión paritaria se extendió por más de cuatro horas. Si bien se esperaba que fuera corta, ya que los gremios UDAP, UDA y AMET sólo debían indicar si aceptaban o no la propuesta, el encuentro demandó más de lo previsto porque en el acta se plasmó todos los beneficios conseguidos por los maestros. En ese marco se estableció una suma fija por "responsabilidad funcional por cargo" que se definió por 31 puntos del valor índice (en la reunión paritaria previa se definió en 30, pero ahora se actualizó a 31) y es remunerativo y bonificable por antigüedad, por lo que impacta en jubilación y aguinaldo. La ministra de Hacienda explicó que dicho ítem "está garantizado hasta dos cargos inclusive", por lo que, para el caso del cargo testigo, maestro de grado jornada simple, permitirá que tenga una remuneración de 200 mil pesos y si tiene dos cargos, 200 mil pesos más. Por otro lado, el código A56 quedó establecido en 34.500 pesos, y el E66 tendrá rangos que irán de los 13.117 pesos para aquellos maestros sin antigüedad y de 28.421 pesos para los que cuentan con 30 o más años.

Incremento

76,1 Es el porcentaje de suba que tendrán en el básico docentes y no docentes desde este mes. El incremento supera en 15,9 puntos al último dato de inflación que se dio a conocer para julio y que alcanzó el 60,2 por ciento.

>> PROTAGONISTAS

Patricia Quiroga - Sec. Gral UDAP

“El 76 por ciento de los afiliados de UDAP aprobaron la propuesta. Hemos logrado que el incremento también se aplique al segundo cargo, algo que antes no ocurría. Además, todas las sumas son variables. Si aumenta el básico, también aumentan las sumas”.

Lucio Vázquez - Sec. Gral UDA

“Después de varias reuniones se llegó a un acuerdo. El aumento se verá reflejado cuando se liquide agosto, lo que será en unos diez días. A nivel de UDA, hubo aceptación mayoritaria. Ahora, se aplicaron algunas modificaciones en el nuevo ítem”.

Daniel Quiroga - Sec. Gral AMET

“En el corto plazo habrá paritarias nacionales. Cuando se definan nuevos valores, en ese momento se verá si tenemos que volver a reunirnos. Hemos logrado cosas importantes como la actualización automática de los ítems, en el mismo porcentaje que suba el básico”.