Un fenómeno poco común se está dando en el mercado automotor y San Juan no es la excepción. Y es que al no haber stocks de algunos autos y camionetas nuevas, se termina revalorizando el vehículo usado de un mismo modelo con pocos años de antigüedad. Es una situación que se debe a los efectos de la pandemia, la macroeconomía y las restricciones a las importaciones no esenciales, que han producido que el mercado se vuelva totalmente inestable.

Según explican en el sector, entre las razones del fenómeno se encuentra por un lado por la parálisis que sufrió la industria automotriz a causa de la pandemia, aún no se han terminado de recuperar los niveles previos de fabricación. Pero, además, por el problema de la falta de dólares, desde el Gobierno nacional están restringiendo las importaciones, tanto de unidades nuevas como de repuestos e insumos.

Por ejemplo, hay fabricantes que no pudieron entregar los vehículos, ya sea porque les faltaba una pieza importada para completarlos o porque tenían trabado por el Gobierno el ingreso del auto completo. Esta situación hace que el valor de autos usados se eleve ante la demanda que busca hacerse de un nuevo vehículo y no consigue 0 kilómetros.

Roberto D"Amico, gerente general de Señor González, representante de Toyota en San Juan reconoció que "algunos usados están más caros que el 0 km" y lo atribuyó a que hay demoras en las entregas, que pueden llegar entre 6 a 9 meses en algunos modelos de camionetas. "Lo recomendable antes de comprar un usado es averiguar en el concesionario", dijo el directivo.

Para dar algunos ejemplos, la camioneta Toyota Hilux 2.4 DC 4x2 0 km cuesta 4,3 millones de pesos, mientras que la modelo 2021 tiene un costo de 5,8 millones y la 2020 de 5,4 millones. Un caso de un auto es el Toyota Innova 2.7 SR AT 0 km tiene un valor de 4,8 millones de pesos, el usado 2021 cuesta 5,1 millones de pesos y el 2020 4,8 millones de pesos.

Desde Miodowsky Automotores, concesionaria de vehículos usados, Samuel Miodowsky explicó que "como no hay entrega de algunas unidades 0 km se han revalorizado los usados". Y dio como ejemplo que un Toyota híbrido que nuevo cuesta unos 4,8 millones de pesos, el usado de ese tipo está en el orden de los 5,2 millones de pesos. Y destacó que el sanjuanino usa la compra del auto como un modo de inversión y por eso el movimiento en el sector.

Víctor "Poli" Malaisi, que tiene a su cargo las concesionarias oficiales Boulevard París (Peugeot) y American Cars (Chevrolet), reconoció que "hace rato que venimos con faltante de autos".

Javier Fornasari, representante regional de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) explicó que "venimos con problemas de entrega en las terminales de algunos productos. Eso ha motivado que, como hay faltantes de algunos modelos, el usado ha tomado un valor importante". Y agregó que "como hay una demanda insatisfecha, el que tiene un usado lo hace valer".

Sobre lo que va a pasar con el mercado automotriz este año adelantó que "va a ser similar al 2021 y se calcula que se van a vender unas 400.000 unidades, de las cuales el 50% serán de fabricación nacional".

En cuanto al incremento de las unidades estimó que será de alrededor de un 4 a 5% mensual.

Sobre las ventas de 0 km en San Juan, en febrero se vendieron 331 unidades, una cifra que está un 62% por debajo de enero, cuando se comercializaron 536 vehículos. Un año atrás se había vendido 335 vehículos, un número similar al de ahora.

Suba

5 Es el porcentaje de incremento mensual del valor de los 0 km, según las estimaciones que hacen en la organización ACARA.



Previsión

De acuerdo a las unidades vendidas en febrero, en la industria automotriz nacional analizan que se ha dado un comienzo de año aceptable con cifras similares a las del año pasado. Y para el 2022 la expectativa es llegar a comercializar unas 400.000 unidades, aunque no es la mejor para el sector.

El panorama nacional

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) dio a conocer que el número de vehículos patentados durante febrero de 2022 ascendió a 28.928 unidades, lo que representa una baja del 5,1% interanual, ya que en febrero de 2021 se habían registrado 30.483 unidades. De esta forma en los dos meses acumulados del año se patentaron 72.463 unidades, esto es un 9,7% menos que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 80.210 vehículos.

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, comentó que "febrero ratifica un comienzo de año aceptable con cifras similares a las del año pasado, sabemos que de haber tenido más autos disponibles los patentamientos hubieran sido mayor. Nos seguimos enfrentando al problema de la falta de una oferta completa, por problemas globales y restricciones locales. El precio récord de los commodities puede acelerar la liquidación de divisas y eso nos esperanza con que en los próximos meses la liberación de vehículos y piezas crezca, algo que se ha vuelto clave para acompañar esta demanda creciente pero que rápidamente encuentra límites". El directivo también hizo referencia a que "el acuerdo con el FMI ya está estabilizando la macro economía, históricamente cuando la actividad económica mejora nuestro sector es un protagonista central. Hoy la conformación de la oferta, pero también de la demanda, requiere cada vez de más autos nacionales, lo que abre también una gran oportunidad para mayor integración e impulso de la producción nacional. Si nosotros crecemos, crecen muchas industrias afines. Es buen inicio de año y entendemos que los 400.000 vehículos estimados para el 2022 pueden ser solo un piso".

Otro de los factores que incidió en la actividad fue que la pandemia demoró la fabricación de algunas unidades porque la enfermedad obligó a dar licencias especiales al personal afectado por el covid-19. En el futuro estiman que el panorama mejorará.