La caída en la recaudación por el Estacionamiento Controlado (ECO) en Capital encendió las alertas e impulsó a que desde el municipio trabajen para que la situación se regularice. Así, Martín Sassul, director del área, dijo que ahora serán los "asistentes del ECO los que irán al usuario" de forma que les indiquen que deben pagar por la cantidad de horas que estará estacionado y ocupando el box. En ese marco, reveló que actualmente sólo un 35% de las horas se abonan; es decir que 2 de cada 3 de ellas son ocupadas sin pagar.

En cuanto al valor que se abona por el estacionamiento, Sassul indicó que es inminente un aumento en la tarifa porque "venían muy atrasadas. Estamos analizado la mejor manera de hacer que el ECO funcione y que lo que se pague sea acorde a la realidad actual". Por lo tanto, no descartó que el aumento se dé en febrero y de forma progresiva, porque "la idea es no impactar de lleno el bolsillo del vecino, pero entendiendo que la realidad amerita que el servicio siga siendo de calidad".

Ante ese objetivo, el directivo explicó que se trata de una "cuestión de rediseñar la estructura para hacerla más eficiente" por lo que "primero lo que vamos a hacer, es una reorganización del personal". Esto es debido a que la estructura que hoy se maneja dentro del servicio es la que fue implementada durante la pandemia de coronavirus en 2020.

Para lograr un uso más efectivo del sistema y así conseguir que las personas que hasta ahora no pagaban por el estacionamiento lo comiencen a hacer, dijo que "hasta ahora los asistentes estaban parados en una cuadra. Les hemos pedido que se acerquen a los usuarios y que sea directamente una asistencia del ECO hacia ellos y no sea el usuario el que tenga que ir hasta el asistente". De esta forma, resaltó que "habrá más controles pero apuntando a la concientización del vecino". A la vez, el funcionario comentó que las multas por no pagar el estacionamiento están en el orden de los $1.000, por lo que también han elevado dentro del pedido de actualización de precios, una actualización por este tipo de infracciones, aunque el porcentaje está en análisis.

Con respecto a una posible ampliación de zonas que cuenten con estacionamiento controlado a futuro, el responsable del área comentó que es algo que está en estudio porque muchos vecinos del departamento han solicitado poder contar con este servicio, dado que no sólo se trata de ver por el estacionamiento, sino también de controlar el tránsito vehicular y cuidar la conducta vial de los peatones, entre otras funciones. En ese sentido explicó que dentro de los proyectos está "la propuesta de trabajar en las capacitaciones que se dan en seguridad vial y tránsito en las escuelas" de Capital. Así, señaló que los trabajadores del ECO también tienen conocimiento en RCP, por lo tanto, están capacitados para actuar y brindar primeros auxilios si así lo requirieran.

Las motos también

Martín Sassul, director del ECO, dijo que otro de los cambios que son evaluados es que las motos también abonen por estacionar. Hay 70 espacios delimitados en el microcentro, y propondrán a la intendenta que se arancele ese servicio.