La revista especializada estadounidense Wine Enthusiast nominó hoy como candidata a "Persona del Año" en los Wine Star Awards 2023 a Magdalena Pesce, gerenta general de Wines of Argentina (WofA), entidad dedicada a la promoción de la marca y la imagen país de los vinos argentinos en el mundo.



Es la primera vez, desde que se realizan estos premios en 2000, que una figura argentina aparece como posible candidata a ocupar el podio de esta terna, destacaron desde WofA.



Cada año, Wine Star Awards honra a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas en el mundo del vino y las bebidas espirituosas a través de 13 categorías y otros reconocimientos especiales.



Por su prestigio, trayectoria e influencia de su panel de expertos, estos premios son considerados los más importantes de la industria del vino a nivel global.



"Como mujer profesional de la industria vitivinícola argentina, recibir la nominación a Persona del Año por Wine Enthusiast me llena de emoción", afirmó Pesce.



Según la ejecutiva, "este reconocimiento no solo destaca mi trabajo y el de mi equipo en Wines of Argentina, sino que también resalta nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Este honor es un testimonio del papel crucial que las mujeres desempeñamos en la vitivinicultura argentina".



Los premios se darán a conocer en la gala anual de la 24° edición de Wine Star Awards, que se celebrará el 5 de febrero de 2024 en la ciudad de Miami.



En enero de 2021, Magdalena Pesce se convirtió en la primera mujer CEO de Wines of Argentina, entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales.



A fines de 2021, fue elegida como una de las 50 mujeres más influyentes del mundo del vino por Women in Wine & Spirits Award en la categoría "Branding y mercadotecnia" por las prácticas en Responsabilidad Social Corporativa de la entidad.



En febrero de 2022 fue nombrada embajadora de la Marca País Argentina, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, por su trabajo para posicionar al vino argentino a nivel internacional.



En los premios también fue nominado Juan Pablo Murgia, enólogo de Bodega Otronia y Bodega Argento, de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, como "Enólogo del Año"; la expresidenta de Bodegas de Argentina Patricia Ortiz como "Ejecutivo del Año"; y Antigal Winery & States del Valle de Uco como "Bodega del Nuevo Mundo del Año".