Los anuncios del presidente Mauricio Macri generaron diferencias en el mundo político local. El oficialismo, encabezado por el gobernador Sergio Uñac, salió a marcar su descontento con las medidas, principalmente por la vuelta a las retenciones a las exportaciones, mientras que desde la oposición, aliados y alfiles del macrismo justificaron la movida al señalar que los que más ganan en esta coyuntura, con las comercializaciones al exterior, son los que harán el esfuerzo.



El jefe de Estado provincial manifestó que cambiar las reglas de juego para un sector clave como la minería "es una mala señal para los mercados". El que también se refirió a las decisiones de la Casa Rosada fue el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien destacó que además del sector minero, las que más van a sufrir son las economías regionales.



En la vereda de enfrente, la oposición local salió a justificar los anuncios presidenciales. Quienes respaldaron a Macri fueron las figuras más representativas de Cambiemos en San Juan, como Roberto Basualdo y Eduardo Cáceres (ver protagonistas).



En ese sentido se manifestó el intendente de Santa Lucía, el basualdista Marcelo Orrego, quien expresó que "la aplicación de las retenciones a las exportaciones es una manera de evitar perjudicar a los que menos tienen. Si bien no estoy de acuerdo en que volvamos a tener este tipo de presiones para las exportaciones, hay que destacar que son temporales. Es necesario reducir el déficit, pero siempre priorizando a los sectores de menos recursos".



Por otro lado, su par de Rivadavia, Fabián Martín, sostuvo que "alguna medida había que tomar para generar expectativa de confianza. Estoy de acuerdo con estas nuevas resoluciones porque el sector exportador es el que menos mal lo está pasando". Además, dijo que la reducción de ministerios en el gabinete nacional se debe más a un gesto político, ya que "ese achique no va a impactar en la economía real".



El que también dio su opinión fue Eduardo Castro, diputado provincial y presidente local de la UCR, aliado del frente Cambiemos. El legislador indicó que "las retenciones tienen que ver con ganancias extraordinarias de los sectores exportadores, producto del precio del dólar. No es lo mismo exportar a 20 pesos que a 38. Prácticamente están duplicando sus ganancias. Hay que pedirle un aporte a los que más tienen y más ganan. En otro momento no se les podía pedir ese esfuerzo". Además, sostuvo que en los dos años que no hubo retenciones no llegaron inversiones mineras como se tenía previsto porque "lo que buscan las firmas es la modificación de la Ley de Glaciares".

Protagonistas

SERGIO UÑAC Gobernador

"Vamos a acompañar con todo lo que sea necesario para que el país pueda salir. La reducción de ministerios es simbólico y no alcanza. La vuelta de las retenciones es una mala señal para los mercados y volvemos a estar igual que en 2002 y 2003".

ROBERTO GATTONI Ministro de Hacienda

"No nos parece la mejor medida gravar a todas las exportaciones. Las vinculadas a las economías regionales tienen tasas de rentabilidad más bajas que otras. Esto se tendría que haber tenido en cuenta. La baja de los subsidios no estuvo consensuado".

ROBERTO BASUALDO Senador - Cambiemos

"Tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero no se le puede pedir al consumidor que no puede llegar a fin de mes, a las Pymes que están tratando de no cerrar o a los jubilados. Hay que exigírselo a quienes tienen mayor poder adquisitivo".

EDUARDO CACERES Diputado nacional - Cambiemos

"Estamos ante un momento difícil para la gente. Vamos a dejar de ser deficitarios el año que viene con un mayor esfuerzo de quienes exportan, quienes aportarán 4 pesos por dólar, un dólar que hoy es mucho más competitivo y sólo lo harán por dos años".