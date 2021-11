El Banco Central prohibió ayer la posibilidad de que los argentinos compren pasajes, alojamientos o servicios en el exterior en cuotas sin interés con su tarjeta de crédito. Esta prohibición rige tanto para las compras en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios. En ese contexto, una referente del sector de las agencias de turismo en San Juan, opinó que la decisión "es una locura".

"La sensación es de angustia. Cuando pensábamos que ya estaba, que empezábamos poco a poco a levantarnos de una enorme crisis que tuvo el turismo, llega otra más. Todas las camara de turismo repudiamos esta acción del Banco Central, que es totalmente discriminatoria y es no entender el turismo. El turismo es algo de ida y vuelta. Hasta que no lo entiendan vamos a seguir teniendo problemas. La verdad que es una medida muy discriminatoria y a punta sobre todo a la clase media", comentó Nicolasa Montes, de la agencia Dante Montes en diálogo con Estación Claridad.

Y agregó: "Recordemos que el turismo ya aporta el 65 por ciento en impuestos. Entonces, de lo que el pasajero compra, por el motivo que sea, el 65 por ciento se lo lleva el Estado. ¿Qué más quieren de nosotros?"

A la vez detalló: "Ya de por sí no era tan fácil viajar, se ha hecho muy caro, estamos muy devaluados. Sí había gente que financiaba, que necesitaban este plus. En Argentina hay más de 5 mil agencias, no son todas grandes, yo soy una empresa chica. Esto impacto sobre todo en las más chicas. La gente financia porque no tiene el dinero total. Hoy, un ticket a Brasil está a alrededor de los 120 mil pesos por persona. Entonces una familia usaba una tarjeta para el ticket de un hijo, otra para el de otro hijo, se las rebuscaban. Siempre una parte se financia sobre todo las líneas aéreas".

Para finalizar indicó: "La decisión del Banco Central es una locura. La verdad espero que revean esta medida, porque las medidas se deben hacer en conjunto, entre públicos y privados. El turismo genera empleo genuino, sobre todo muchas mujeres y muchos jóvenes, y no lo están teniendo en cuenta".