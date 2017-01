Loc. Valle Fertil Aeropuerto claudio



La construcción de una pista de aterrizaje en el departamento Valle Fértil, que permita la llegada y partida de aviones de porte mediano con turistas ansiosos de visitar el Parque de Ischigualasto, volvió a reactivarse con fuerza.



Desde la intendencia que dirige Omar Ortiz en conjunto con el Ente Autárquico Ischigualasto que preside Silvio Atencio se han intensificado las reuniones en los primeros días del año con el objetivo de lograr que en el 2017 se materialice finalmente la obra en el paraje que alberga al único destino turístico de la provincia declarado Patrimonio de la Humanidad, según aseguraron los funcionarios.



Pero en lugar de construir el aeropuerto en la cabecera de San Agustín, donde incluso hace 10 años se expropió un terreno con ese propósito, ahora se está buscando relocalizarla en otra zona cercana y no tan urbana, y la localidad de Balde de las Chilcas, a 7 kilómetros de la villa, cuenta con grandes chances, según anticipó ayer el jefe comunal.



La idea de establecer una pista de aterrizaje en ese departamento viene desde hace más de 16 años, e incluso ya cuenta con 3 intentos anteriores fallidos en los años 2000, 2007 y 2013 (ver Cronología). ‘’Estamos trabajando junto con el parque Ischigualasto en reflotar el proyecto en un terreno de particulares de la zona de Balde de las Chilcas’’, anticipó Ortiz.



El intendente agregó que el predio con más posibilidades para la obra se trata de una donación de un particular, de 2.800 metros de longitud por 500 de ancho, que se entrega al municipio a cambio de una contraprestación en especies, como puede ser una casa, con lo cual la comuna se abstiene de expropiar. Ortiz agregó que hay otro lote de características similares, pero que se van a estudiar bien las zonas geográficas para evitar que la cercanía de las sierras cree problemas a los vuelos.



Aún no se sabe cuánto va a costar -primero deben realizar el proyecto en el terreno seleccionado- pero Ortiz anticipó que se financiará con fondos del municipio, del Ente Ischigualasto y de la provincia. ‘’Delo por hecho que participará Turismo con Infraestructura, el gobernador Uñac ya nos estuvo hablando de este tema, aparejado con el hotel cinco estrellas que planea el gobierno en el departamento’’, explicó el intendente.



‘’También hay interés de empresas privadas que han manifestado intenciones de invertir en la prestación de servicios de transporte aéreo’’, dijo Ortiz, agregando que se trata de aviones de pocas plazas para transportar turistas.



En ese aspecto, Atencio añadió que el principal interesado es el Aeroclub San Juan, ubicado en Pocito. ‘’Tienen avionetas propias y podrían dar servicio de transfer particular y utilizar la pista.



También hay otros interesados con aviones chicos con capacidad para 7’’, dijo Atencio, quien anticipó que esta semana mantendrá reuniones en la intendencia para avanzar en el proyecto. ‘’Es un viejo desafío el de construir un aeropuerto en Valle Fértil, que obviamente va hacer eficaz al parque Ischigualasto, hay muchos turistas que van al Sur o a Cataras que no tienen problemas de pagar vuelos privados’.



La idea ahora es apretar y avanzar con todo para ver si a fin de año tenemos una novedad concreta’’, expresó el funcionario de Ischigualasto.

CLAVES



Enero a diciembre - 2000

Ese año, durante el gobierno de Avelín, se hizo un primer vuelo comercial -a cargo de la empresa TAPSA- que estaba interesada en establecer un puente aéreo con San Juan.



La provincia quería ubicar la pista en Ischigualasto, pero ante la presión de la gente de San Agustín, molesta porque no se iba a beneficiar económicamente, se decidió hacerlo en la zona del aeroclub.



La Nación prometió el envío de $1,8 millones que nunca llegaron. Hasta bautizaron la pista con el nombre de Myriam Stefford.

10 de abril - 2007



En una visita del exgobernador Gioja al departamento anunció la construcción de una pista aérea con fines económicos y turísticos. El proyecto fue una pista de 5 kilómetros de largo por uno de ancho, con torre de control e infraestructura para almacenar combustible, para que aterrizaran naves de gran porte. En el 2008 llegaron técnicos de la Fuerza Aérea a inspeccionar un terreno de 460 hectáreas que dos años después fue expropiado, 5 kilómetros antes de llegar a Villa San Agustín.





Noviembre - 2013

En el Presupuesto Provincial para el 2014 se incorporó una partida de 40 millones de pesos para reactivar el plan de construir un aeropuerto en Valle Fértil.



El entonces ministro de Hacienda, Francisco Alcoba, calculó que haría falta otro monto similar para concretar el proyecto que permita recibir aviones de gran porte.



Entonces se dijo que el modelo que se tendrá en cuenta sería el del Aeropuerto Internacional de Río Hondo, en Santiago del Estero.