El comercio local informó que va a extender el horario comercial para que los Reyes Magos puedan comprar los regalitos, pero al mismo tiempo los empresarios advierten que por el aumento de contagios en San Juan habrá limitaciones para el ingreso a locales para evitar amontonamientos, y piden no dejar la compra para última hora. En cuanto a las ventas, aseguran que están avanzando, pero creen que van a estar impactadas por las vacaciones y que no tendrán un repunte respecto al año pasado. El endurecimiento de las medidas de prevención se impuso pasada la Navidad, cuando las autoridades sanjuaninas confirmaron que hay circulación de la variante Delta de covid, y aumento de casos. La próxima prueba de fuego es la venta de Reyes que suele atraer al centro a mucha gente y por eso ya avisan los comerciantes que se exigirá el distanciamiento, barbijo, ingreso de sólo dos familiares y se dosificará la cantidad de clientes dentro del local, debiendo el resto esperar afuera. "No vamos a dejar que se amontone gente dentro del salón, vamos a cuidar a la gente y a nuestros empleados", dijo ayer Eduardo Saleme, desde Multimundo. Al igual que Hector López, de Río Shop, pidió a la gente que no espere a último momento para salir a comprar. López además aconsejó ir a primera hora de la mañana o a la siesta, y no en horarios pico. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, pidió a los socios que no se descuiden, por el temor de que vuelvan a cerrar la actividad; y anticipó que para el próximo miércoles 5 de enero se va extender una hora la atención: en lugar de cerrar a las 21, las jugueterías y locales del rubro tendrán las puertas abiertas hasta las 22.

Con promociones bancarias, cuotas sin interés y una promo del Ministerio de Producción que incluye descuentos en unos 50 comercios adheridos y sorteos (ver Promo...) avanza una de las ventas esperadas por el comercio. Pero para estos Reyes los empresarios admiten que no tienen demasiadas expectativas de facturar más que el año pasado porque dicen que a diferencia de lo sucedido en el 2021 que por el covid se vacacionó en San Juan, este año muchos sanjuaninos ya se fueron a tomar el receso estival en otras provincias. "No va a ser mala venta, pero tampoco tengo mucha expectativa. Mis clientes han priorizado las vacaciones fuera de la provincia", afirmó Flavia Aguirre, desde Mundo Barrilete. López por su lado dijo que "es probable" que se venda menos porque avanzó el covid hay menos gente en la calle y otros se han ido de vacaciones. Saleme coincidió con el impacto vacacional y agregó que también hay menos plata. "En el local mayorista le vendemos a comerciantes de toda la provincia y nos dicen que están malas las cuentas, que la gente no paga y que no tiene plata", indicó. Aún no está consolidado un ticket promedio, pero del sondeo realizado surgió que se ubicará entre los $3.000 y $5000. Juan Pablo Quiroga, desde el híper y supermercados Chango Mas, contó que las ventas giran en torno a $800 (juguetes) y $4.400 (deportes), y que los juegos de playa y de exterior participan un 8% sobre el total. Allí si están viendo un incremento de unidades vendidas respecto al 2021 con promociones bancarias que ofrecen 30% y 40% de rebajas. En los otros locales señalaron entre los más vendidos a los juegos, accesorios e inflables para agua.

Promo del Gobierno

Hasta el momento han adherido 41 locales, que suman más de 50 con las sucursales- a la promo "Mes de Reyes" del programa "Elegí Bien, Comprá Mejor", que organiza el Ministerio de Producción, los cuales ofrecerán hasta 40% de descuento y cuotas, hasta el 20 de enero. El día 21 se hará un sorteo entre los tickets de compra y los premios son tres bicicletas y dos monopatines. Adriana Vargas, secretaria de Industria, informó que los locales adheridos se ubican en el Gran San Juan y varios departamentos, y son jugueterías, tiendas de ropa y regalería infantil. Añadió que en los próximos días pueden seguir sumándose más para participar del sorteo. Para adherirse: www.elegibiencompramejor.gob.ar