La secretaria de Hacienda, Marisa López, informó que la administración uñaquista no se va a adherir al nuevo mecanismo para cobrar por anticipado el impuesto a los Ingresos Brutos mediante retenciones a las operaciones con tarjetas de crédito. Ese nuevo mecanismo, denominado Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC) fue ideado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y requiere de la firma de cada jurisdicción. ‘’El sistema es compulsivo para quienes tienen deuda de ingresos brutos, y la provincia de San Juan no va a adherir’’, dijo López.



Las declaraciones de la funcionaria traerán alivio a sectores comerciales y de pymes que salieron a quejarse ante la nueva carga impositiva. Esta semana la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), emitió un fuerte repudio contra la nueva retención de Ingresos Brutos en tarjetas, y le reclamó a los gobernadores ‘’que desistan de la voracidad recaudatoria que está poniendo en jaque al sistema productivo’’. En un duro comunicado, la CAME alertó que el mecanismo ‘’es un nuevo golpe’’ a las pymes que ya no pueden resistir la presión, y expresó que después de la expectativa del pacto fiscal y la adhesión de las provincias a la Ley Pyme para asegurar estabilidad, ‘’la presión de los gobiernos provinciales se volvió insostenible’’. El SIRTAC implica que todos los sujetos que tributan Ingresos Brutos tendrán una retención en los importes de ventas hechas con tarjetas. La Resolución es la Número 2 del 2019 de la comisión e incluye no solo a los plásticos sino también liquidaciones y recaudaciones mediante concentradores como Mercado Pago y Todo Pago, entre otros.