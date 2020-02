Bodegueros y viñateros manifestaron opiniones satisfactorias al paquete de medidas anunciadas por el gobierno y se mostraron esperanzados en lograr rentabilidad en toda la cadena. Dicen que es "fundamental" que los créditos hayan salido temprano, e instaron a que el INV apruebe rápido las medidas de 100% de uvas tintas para esos vinos y correr la fecha de liberación. Juan José Ramos, titular de AVI, dijo que es "muy importante" el apoyo del gobernador Uñac a los pedidos al INV. ""Creo que también se ha fijado una maquila favorable para el productor, para sostener el producto, ante la demanda mundial por la escasez de producción", y se mostró optimista en que el viñatero alcance el piso de $12 para uvas comunes y de $30 para las finas. Eduardo Garces, desde la Federación, elogió que se hayan destrabado los créditos "y que no vayan a bodegas grandes" y salió a invitar a los viñateros a que vendan las uvas a las bodegas sanjuaninas participantes. ""Debemos lograr sacar del mercado al menos 150 millones de kilos y poder comercializar nosotros el mosto", dijo en alusión al anuncio del gobierno de que la bodega Fraccionadora San Juan ofrece elaborar mosto concentrado a maquila a precio dólar. Pablo Martín, de la Mesa Vitícola, rescató que es ""un acuerdo muy importante, más allá de que no nos pusimos de acuerdo en el precio base", y resaltó el ""esfuerzo económico de la provincia y el diálogo con el Ministerio". Además pronosticó que el precio de uva va a subir, destacó que los créditos estén tan pronto, que se haya dado por primera vez financiamiento de este modo a bodegas, que no haya subsidios en forma directa; y que se incluya a productores hasta 30 hectáreas. José Molina, desde CAPROVIT se mostró cauto, y advirtió que es urgente que el INV disponga las medidas de correr la fecha de liberación y exigir 100% de uvas tintas para ese vino: ""Hay bodegas grandes que ya están recepcionando uvas tintas a bajo precio; y estirarán el vino con las comunes". Entre los bodegueros, Andrés Berzencovich, rescató "la fecha temprana" de las medidas, dijo que ""muchas más firmas" se sumarán al acuerdo, y vaticinó que se captarán unos 200 millones de kilos de uvas. Entre esos interesados en sumarse está Roberto Nacusi, de la bodega del mismo nombre. ""Voy a firmar mañana", adelantó y dijo que el precio base de $6,50 "se puede llevar" y que incluso puede subir en la medida que suban los productos que se elaboran con la uva.



En Mendoza



Ayer el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, dijo que se destinarán $1.250 millones para viñateros, mediante créditos para cosecha y acarreo y anticipos para elaboración de mosto, con una tasa subsidiada del 20%. Crearán un banco de vino.