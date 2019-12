La oferta exportable de San Juan -tanto la agroindustrial como la minera- no está afectada por la suba de retenciones que aplicó el Gobierno nacional a los productos de la Pampa Húmeda, según calcularon ayer en la Cámara de Comercio Exterior de San Juan (Cacex). De esta forma, los exportadores locales seguirán pagando 3 pesos por cada dólar exportado, un esquema que en la actualidad y con un dólar a 63 pesos, significa que continuarán tributando un promedio general del 5% en retenciones.



Hasta el fin de semana, el decreto 37 del 2019 que emitió el nuevo presidente, generó gran desconcierto entre los empresarios porque no estaba claro si los productos de esta economía regional estaban alcanzados por los aumentos, como sí ocurrió con otros productos como la soja, trigo, girasol, maíz y carne (ver recuadro). Ayer los técnicos de la Cacex analizaron cada una de las posiciones arancelarias de los productos sanjuaninos y descartaron los cambios. ""Nos parece atinado que al menos las mantengan, y no las incrementen, en línea con lo que siempre expresamos de que las medidas no pueden ser idénticas para todo el país", dijo el presidente de la entidad, Antonio Giménez.



Sin embargo agregó que todo el sector exportador cree que deberían tender a desaparecer en el tiempo ""porque en definitiva es un gravamen al monto bruto de los valores de exportación".



Según analizaron en la entidad que reúne a los exportadores, los derechos de exportación siguen igual para los productos exportables sanjuaninos, incluidos los principales de la agroindustria -como vinos, mosto, pasas y uva en fresco, ajos, hortalizas y oliva- como también para calzados, textiles, cales, plata y oro (ver infografía).



Pese a la seguridad con que la Cacex habló sobre el oro, en la Cámara Minera de San Juan seguían con dudas al respecto, por lo que prefirieron no opinar. En el 2018 el total exportado por esta provincia ascendió a 1.289.811.786 dólares, de los cuales las exportaciones mineras significaron el 73,33% del total. Y dentro de la minería, los envíos de oro y plata representaron el 95,22%.



A su vez, la cadena vitícola representó el 13,83%, la olivícola fue del 2,39% y la hortícola, del 3,66%, entre las principales.



De acuerdo a lo explicado por los empresarios, cuando el Gobierno de Macri reinstaló las retenciones, en septiembre de 2018, el decreto estableció un 12% del tributo, con topes de hasta 3 y 4 pesos por cada dólar exportado, con lo cual se iba a ir licuando a medida que aumentara el tipo de cambio. En aquel momento con un dólar a 40 pesos, los 4 pesos representaban un 10% de tributo.



En julio de este año el macrismo redujo esos topes para productos de la oferta sanjuanina generalizándolos a 3 pesos por cada dólar exportado. Con un dólar que subió a 63 pesos, ese tope significa hoy un 5% de tributo.



Para aliviar al sector vitivinícola, en febrero de este año el Gobierno de Uñac decidió hacerse cargo de las retenciones que aplicó el macrismo y devolver $3 por cada dólar exportado en vinos a las bodegas sanjuaninas que no hayan importado caldos en los últimos 5 años, y que en la cosecha 2019 paguen no menos de $5 el kilo de uva. Se calculó una erogación de 40 millones de pesos. El ministro de producción, Andrés Díaz Cano, dijo ayer que la medida sigue vigente hasta el 31 de diciembre próximo.

El decreto de Fernández

El argumento oficial del nuevo gobierno es que no se están aumentando las retenciones, sino que se dejan en pie las que existen, del 12%; quitando el tope de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía menos que ahora. La "letra chica" del decreto le quita ese tope al impuesto para algunos commodities. Con el nuevo esquema, para el caso de la soja, representaría un aumento en la alícuota que antes pagaba 5,3% y ahora queda en 30%. En el caso del maíz, el trigo y el girasol, el incremento es el mismo. También hubo modificaciones respecto de la carne: las retenciones eran del 12% con un tope de $3 y pasó a 9% sin tope. Distintas entidades agropecuarias cuestionaron al Gobierno por no haber sido consultadas al respecto.