La canasta navideña llegó con aumentos promedios del 223,7%, según un relevamiento hecho por este medio. Mientras en noviembre de 2022 se podían comprar los ocho productos típicos por 3.548 pesos, este año hacen falta 10.999 pesos. Este valor superó a la inflación desde noviembre del año pasado, que fue de 135,9 puntos. La variación en las góndolas va desde un 115 por ciento más a 420 por ciento. A esta ecuación de aumentos se suma que el Gobierno ya confirmó que no harán un acuerdo de precios para fijar una canasta más barata.

Una comparación entre cuánto costaba hace un año poner en la mesa de Navidad o Año Nuevo los clásicos pan dulce, ananá fizz, sidra, budín, Mantecol, duraznos en almíbar, turrón y garrapiñada, con lo que gastará ahora una familia, mostró cómo la inflación golpeará con fuerza. Es que la de este año es la canasta de productos típicos que más aumentó en términos porcentuales de los últimos 13, según datos de los relevamientos anuales que hace este medio. El récord lo tenía el aumento de 2022, que fue del 113,6%, pero este año ese valor casi se duplicó.

La comparación de los productos es con respecto a primeras marcas tradicionales en supermercados minoristas sanjuaninos, por lo que se puede llegar a encontrar otros precios en el mercado, tanto más caros como más baratos. Pero la opción que no tendrán los consumidores es de buscar las canastas navideñas que antes acordaba la Secretaría de Industria y Comercio con comercios locales. Según explicó la titular de esa repartición, Adriana Vargas, no avanzaron debido a la transición. "No sabemos si lo hará el próximo gobierno, pero al terminar nuestra gestión el 10 de diciembre no correspondía", aclaró.

Los precios que encontrarán los clientes llegaron durante esta semana, aseguró Franco Pelletier, propietario de Cabral Mayorista. Tanto él como otros comerciantes recibieron las listas en los últimos días, con aumentos por encima de la inflación, aunque no anticipan nuevas subas en las próximas semanas.

Así, el esquema de precios tiene al turrón de maní como el que más aumentó, con una suba del 420 por ciento entre la segunda quincena de noviembre de 2022 y la actual. Este producto pasó de costar 139 pesos a 725 pesos. En el segundo lugar se ubicó la garrapiñada, con una suba del 255 por ciento, pasando de 199 pesos a 707.

En un valor porcentual similar se ubicó el ananá fizz, que subió un 250,7 por ciento, seguido por la sidra con un 215,4 por ciento. El siguientes en el ranking de mayores aumentos fueron el pan dulce, que es también el producto más caro de la canasta. La unidad pasó de costar 900 pesos a 2.770 pesos, reflejando una suba del 207,7 por ciento. Los productos que menos aumentaron fueron el budín, con un 206 por ciento, la barra de Mantecol, que subió un 119,8 por ciento y los duraznos en lata que subieron un 115% por ciento.

El promedio de las subas fue del 223,7 por ciento, debido a la gran diferencia que hay entre los que más y menos se encarecieron durante el último año. En cualquiera de estos dos casos, armar la mesa navideña y de Año Nuevo subió más que la inflación. Es que, desde noviembre de 2022, cuando se hizo el último relevamiento, hasta octubre, de cuando son los últimos datos de la inflación publicada, el IPC del Indec creció un 135,9 por ciento. Los productos típicos para el brindis se encarecieron un 74,1 por ciento más que el resto de los productos de la economía.