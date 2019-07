El sudafricano, número uno de la mayor productora de oro en el mundo, visitó nuevamente la provincia -ya estuvo entre dos y tres veces- y mantuvo un encuentro con el gobernador Sergio Uñac, con empresarios del sector y periodistas locales y de medios nacionales. Antes de esa exposición, que se dio ayer por la tarde (ver nota vinculada), habló con DIARIO DE CUYO y repasó todos los temas álgidos de una industria a la que calificó de "cuestionada".



-El precio del oro ha venido subiendo tanto que se dice que es el mayor en cinco o seis años, ¿qué proyección tiene usted hacia futuro? ¿va a continuar subiendo o cree que ha llegado a un techo?



-Como sabes, dentro de la minería no se estilan hacer inversiones para mantener la industria en general. Entonces hemos llegado a un punto en el que las reservas de oro que tenemos son suficientes como para mantener la industria en movimiento por diez años. Estamos ahora en este contexto donde la oferta es baja y la demanda alta y el riesgo es que el precio del oro siga subiendo.



-Por las últimas elecciones tanto en EEUU como en algunos países de Europa, el mundo está girando en cuanto a la orientación de las conducciones políticas. ¿Cree que Sudamérica puede aprovechar este nuevo escenario mundial hablando específicamente de la minería?



-En América del Sur siempre hubo una tendencia de gobiernos populistas. Pero estamos viendo en el tiempo que cada vez hay un mayor apoyo global hacia la industria, ya que en definitiva los gobiernos necesitan sobrevivir y para eso se requiere que cada vez provean de mejor manera a sus pueblos. Para esto es muy importante ver cómo gestionan la economía porque la política es un péndulo que va y viene. Si pensamos hace 100 años podemos recordar periodos en los que la gente fue feliz y en los que pensaban que no había futuro. Hoy hay un gran debate sobre globalización y hay una tendencia más hacia la nacionalización y los gobiernos cada vez se focalizan más en traer beneficios a sus pueblos. Creo que Chile, Argentina y Brasil dependen de la minería. De igual forma nosotros, como Barrick, no cambiamos nuestras estrategias basándonos en los cambios de la política. Nosotros hoy nos paramos frente a la prensa y el pueblo sanjuanino para decir "somos Barrick y este es nuestro plan". Esto demuestra nuestro compromiso no sólo acá sino alrededor de todo el mundo. Lo que sí creo es que tenemos que tener una visión más moderna del negocio y ser cada vez más responsables para sobrevivir en la industria. Ese es mi foco en particular, establecer un nuevo paradigma tanto en la exploración como en el descubrimiento de nuevas minas donde se genere valor para todas las partes interesadas de la cadena de valores. Lo que estamos extrayendo y explorando es un recurso nacional.



-Si no les cambia los planes la política, ¿da lo mismo entonces que cualquiera de los dos modelos que están en pugna en la Argentina gane la elección este año?



-No depende de ello. Tenemos cómo demostrar por qué somos independientes de cualquier cambio en la política. Podemos mostrar el cambio y cómo ha crecido el producto bruto geográfico de San Juan en comparación con el de Argentina desde que Barrick comenzó a operar hasta el día de la fecha. De hecho estamos hablando de un país que históricamente tiene mucha riqueza natural y cuya economía depende mucho de la explotación de recursos naturales. El impacto que ha tenido el desarrollo de la minería en la economía de la región, aun considerando que el producto bruto de Argentina ya venía aumentando, si lo comparamos con la región, el incremento es mucho mayor. En realidad yo soy un gran crítico de la industria minera, soy un gran crítico de las empresas que no explotan el mineral como deben hacerlo. Lo que nosotros estamos haciendo es explotar un recurso natural y nacional, entonces son las empresas que logran trabajar responsablemente las que logran sobrevivir a lo largo del tiempo. Las que no lo hacen operan en un lugar y no logran permanecer en el tiempo porque esta es una industria muy cuestionada. Si nosotros dependiéramos de la política no podríamos tener minas en lugares como la República Democrática del Congo, Nevada, Australia, Canadá y muchos otros donde trabajamos.



-¿Se puede decir entonces que los accionistas de Barrick no están preocupados por la Ley de Glaciares o retenciones, por ejemplo?



-Sí que lo están. No sólo les preocupa la gente, como lo conversábamos hoy con el gobernador Sergio Uñac. También le preocupa a él porque él tiene que encontrar la manera de poder proveer para su pueblo protegiendo los recursos naturales y es algo que puede resultar problemático. Obviamente, tanto nosotros como el Gobierno buscamos seguir trabajando respetando el medio ambiente, siendo conscientes de que estamos trabajando con recursos que son agotables. Hay una tendencia alrededor del mundo, donde cada vez se requiere de más respeto hacia el medio ambiente, en trabajar para poder permitir que el planeta sobreviva. Nosotros creemos que la Ley de Glaciares es algo muy positivo porque, en primer lugar, dentro de la Ley de Glaciares actual Veladero consiguió el permiso para seguir operando, lo que nos da la pauta de que lo estamos haciendo dentro de las directrices que se deben hacer, estamos trabajando como debe ser. También es muy importante porque nosotros estamos en este momento desarrollando nuevas oportunidades en otras provincias de Argentina, con otros minerales. Todas estas oportunidades son por lo general dentro de los Andes, y siendo conscientes de cuál es la legislación, de cuál es la forma de trabajar y cuáles son las limitaciones, también podemos trabajar de manera más firme en cómo nosotros estamos ubicando nuestro capital. Tenemos más claridad de dónde y de qué manera podemos operar. Como lo dije anteriormente, el hecho de que dentro de la reciente legislación sobre glaciares, Veladero siga teniendo permiso para operar es algo que a nosotros nos hace sentir muy cómodos y muy contentos porque sabemos que vamos por el camino correcto.



-¿Cuáles son los planes de la compañía para todo el Valle del Cura, más allá de Veladero?



-Hemos pasado periodos en Barrick con Veladero en donde había un gran debate sobre si debíamos seguir invirtiendo en la región o no hacerlo, porque por ejemplo Veladero el año pasado tuvo un año muy duro. Yo soy geólogo y mi trabajo es construir minas alrededor del mundo y en lugares difíciles, por eso estamos visitando Chile, Argentina y Perú, porque estamos tratando de encontrar el potencial. El potencial que existe de encontrar minas cerradas en cualquier región del mundo es absolutamente real. Uno de los focos que tenemos es trabajar sobre la zona del Cordón del Indio entre Chile y Argentina. La semana pasada estuvimos visitando Perú y renovamos nuestro compromiso con el Gobierno de seguir invirtiendo y buscando oportunidades ahí también. Como le mencioné anteriormente, Veladero tuvo un año difícil el año pasado y hoy por hoy seguimos invirtiendo en Veladero para que la mina siga operando hasta el año 2024 y continúe con sus operaciones hasta el ciclo final, hasta el año 2028. Existe también en esa región el proyecto Pascua Lama, que falló por muchas razones. Pero Pascua Lama es una zona que tiene un cuerpo mineral que representa activos muy importantes, tanto para Chile como para Argentina. Entonces tenemos diferentes enfoques dentro de nuestro plan. Nuestro primer enfoque es la rehabilitación de Veladero para que la mina continúe operando. El segundo enfoque es Pascua Lama, pero con una mirada integral, ver cuáles son los parámetros y las oportunidades y de qué forma sería viable operar en el área. El tercer enfoque sería continuar la investigación para encontrar oportunidades en Veladero, porque ha contribuido enormemente a la evolución de la economía en Argentina. También está el proyecto Del Carmen, que es un recurso con un gran potencial que ya ha sido identificado. Es una mina que sería bastante redituable. Pero tenemos esta realidad que, como Pascua Lama, Del Carmen está en el límite entre Chile y Argentina. Estamos trabajando en ello. Otra parte de nuestro enfoque es explorar en otras provincias de Argentina otras oportunidades potenciales, tanto desde el punto de vista geológico como desde el punto de vista de la legislación, para poder operar.



-¿Es una locura pensar que Veladero puede ser una planta de procesos de Lama, por ejemplo?



-No es una locura, de hecho hay cuerpos minerales cerca de Veladero, uno en particular llamado Penépole. Es una mina que se puede ver desde Veladero. Somos un nuevo equipo que hemos incorporado a un socio como Shandong Gold. Hemos establecido un equipo nuevo con el cual hemos decidido que vamos a empezar a evaluar cuales son todas las posibilidades desde el principio. También de hecho hay media planta de proceso construida en Lama, pero la idea es analizar los recursos, ver de qué manera se podrían explotar para causar el menor impacto sobre el medio ambiente. Podríamos decir que en estos momentos nos encontramos en una hoja en blanco y la idea es estudiar todas las posibilidades y establecer sobre qué bases y con qué parámetros son más viables estos cuerpos minerales. Como dijimos antes, es probable que el precio del oro y del cobre sigan subiendo, de hecho yo creo que el cobre es el metal más estratégico en el mundo. En este contexto que estamos hablando de economías modernas con cero carbono, ahí es donde el cobre va a tener un papel importantísimo porque va a ser la respuesta a estas economías. Acá se trata de desarrollar estrategias entre Chile y Argentina para ver de qué manera se pueden explotar estos recursos, de manera responsable y que beneficien a ambos países. En el Cordón del Indio hay una gran cantidad de recursos de cobre.



-Mencionó a Shandong Gold, ¿el plan de sociedad tiende a ampliarse, a quedarse en ese lugar, a que Barrick busque otros socios de origen chino, o es lo que hay hasta este momento y nada más?



-Shandong invirtió en Barrick en tiempos muy difíciles de Veladero, ha sido un gran socio, tanto para Barrick como para la Argentina. Con Shandong tenemos el objetivo común que es extender la vida útil de la mina Veladero. Barrick es el propietario de tierras significativas, tanto en Argentina como en Chile, entonces hay oportunidades ahí para seguir trabajando con diferentes minerales. Sabemos muy bien que la extracción de minerales, como el cobre por ejemplo, es compleja, lleva tiempo y es costosa. Pero China es un gran consumidor, tanto de oro como de metal, por lo tanto es un negocio que le sigue interesando. Ha sido una asociación muy positiva porque pudimos crear una buena sinergia entre la aplicación de tecnología y la experiencia en minería de ambas empresas. Nosotros no sólo tenemos esta asociación transitoria con Shandong, sino que también tenemos una asociación transitoria en Antofagasta, con Chile. Estamos pensando en asociarnos con empresas argentinas en el futuro, porque esa es una filosofía de Barrick. Nosotros queremos asociarnos con el país anfitrión y podemos ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente con el Gobierno, con empresas locales y con otras empresas mineras locales también. Randgold, que es una empresa que yo construí en África, se construyó basándome en asociaciones estratégicas con diferentes empresas. Esa es un poco la filosofía de Barrick, nosotros somos un negocio global y como tal la idea es seguir expandiéndonos y asociándonos en diferentes lugares.



-Recién dijo que por distintas circunstancias Pascua Lama falló, ¿puede mencionar algunas de esas razones?



-Para mí Pascua Lama falló, como fallaron muchos proyectos de cobre y de oro, porque nosotros veníamos trabajando en la industria minera con un proceso súper pulido hasta ese entonces y, de repente, China entra en escena y empieza con su modernización, a meterse en la industria cada vez más. Entre el año 2005 y 2012, aparejado a este fenómeno, los precios de todo empezaron a subir, entonces las empresas mineras tomaron estúpidas decisiones y creyeron que el precio del oro y del cobre iban a seguir subiendo, como era la tendencia de todo en general. En el año 2012, cuando los precios se detuvieron fue un desastre, porque cuando uno invierte con la idea de que las ganancias o el retorno de esa inversión va a ser infinito o va a ser cada vez mayor, no hay un futuro muy prometedor. La industria todavía se está recuperando, podría decir que nos estamos recuperando de ese periodo de excesos de la industria minera.



-¿Qué anuncios hará la compañía en Argentina y en San Juan específicamente?



-Por el momento llevamos ya seis meses de cambio de Veladero y de Barrick en Argentina. Podríamos decir que Barrick volvió a Argentina. Esto significa que estamos refocalizando el negocio, que estamos tratando de ser una empresa cada vez más Argentina, que esté liderada por argentinos, personas que entienden la cultura, el idioma. Entonces estamos rediseñando nuestros contratos y algunos procedimientos de manera que concuerden más con la idiosincrasia argentina, por lo tanto esta conferencia de prensa que yo voy a dar hoy tiene que ver con públicamente comenzar con un contrato en este país. Yo me voy a parar para que me escuchen, para escuchar, para aprender, para aceptar las críticas. Si queremos hoy hacer un anuncio sobre Barrick podremos decir que Barrick está de vuelta y por un largo plazo.



