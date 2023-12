Luego del fin de Precios Justos con el cambio de Gobierno nacional, desde la Red de Súper Argentinos, integrado por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, lanzaron "Precios Diferenciados". El programa apunta a hacer descuentos del 20 por ciento sobre 20 productos de la canasta básica. En ese marco, desde la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Almacenes, que forma parte de la red, vieron con buenos ojos la propuesta y señalaron que buscan aplicar esas "ofertas" en la provincia. Por lo tanto, ayer informaron a los socios para que puedan sumarse, ya que se trata de un plan voluntario. De esa forma, la titular de la entidad local, Andrea López, dijo que, si bien la iniciativa rige desde el 27 de diciembre, "creo que acá lo vamos a poner en vigencia a partir del año que viene", siempre que se anoten los interesados.

El Gobierno nacional está en contra de cualquier regulación de precios, por lo que desde la Red de Súper explicaron que la iniciativa es de adhesión voluntaria y surgió luego de reuniones con Pablo Lavigne, secretario de Comercio, y Fernando Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo de Comercio Interior de Nación. En un comunicado de prensa, indicaron que el acuerdo tratará de dar alivio al bolsillo del consumidor con productos de la canasta básica por un periodo de 60 días.

En ese marco, López comentó que, para poder aplicar los descuentos, primero "tenemos que hacer un relevamiento de precios porque no va a haber un precio fijo de un mismo producto en varios supermercados. Eso lo va a aplicar cada uno. Lo único que hay fijo es un porcentaje de descuento". En ese sentido, señaló que "dependemos mucho de los mayoristas" para determinar sobre qué productos se puede implementar la medida. Además, remarcó que se trata de "una adhesión voluntaria. Tenemos 23 supermercados que conforman la Cámara, pero no tenemos relevamiento de quiénes se van a sumar. Al ser voluntario, la Cámara no puede obligarlos". No obstante, agregó que la participación no es exclusiva de los socios, por lo que "también ser pueden incorporar nuevos supermercados o autoservicios, sólo tienen que ir a la Cámara y pedir formar parte del programa".

La empresaria explicó que "vemos bien la iniciativa porque se vienen momentos difíciles de consumo". En ese marco, los altos índices de inflación que golpean mes a mes el poder adquisitivo de los argentinos y el poco flujo de dinero que hay en la calle fueron algunos de los factores que influyeron sobre el sector. Lo que provocó que se trate de una porción de la economía que se ha visto "muy golpeada". Así, López dijo que "se nota la baja del consumo en la provincia. En el último trimestre, estamos hablando de una baja de un 10 por ciento mensual" en las ventas.

Entre los productos que promueven con descuento están los alimentos (azúcar, yerba y fideos, entre otros), bebidas e infusiones (té, mate cocido y gaseosas), productos de cuidado personal (papel higiénico y jabón de tocados) y artículos de limpieza (lavandina, rollos de cocina y detergente).

La presidenta de la Cámara local diferenció la nueva medida con la aplicada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y dijo que "no es congelamiento de precios. Lo que vamos a hacer es un descuento". Por lo tanto, "podés ir a un supermercado y, luego a otro, y encontrar precios diferentes".

Locales en la Red

Andrea López señaló que la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Almacenes de la provincia "pertenece a la Cámara Argentina de Supermercados y a la Federación Argentina de Supermercados, la que tiene su logo en la Red de Supermercados".