Los empresarios y productores de 16 cámaras y entidades sanjuaninas están empecinados en poner fin al cobro de las tasas y contribuciones municipales a través de la factura eléctrica y como no lo han logrado a través del diálogo ahora aseguran que lo intentarán a través de acciones judiciales si es necesario. Ya dieron el primer paso al enviar la semana pasada una nota a través de un abogado, a los 19 intendentes emplazándolos para que brinden información en un plazo de 10 días sobre lo recaudado en concepto de Tasa de Alumbrado y Contribución Municipal en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, y cómo se ha gastado ese dinero. Por un lado piden el gasto detallado por prestar el servicio de alumbrado público (que se financia con las tasas) y por otro, el detalle del destino en igual lapso de los ingresos obtenidos por las contribuciones para verificar si hay un desfasaje. La jurisprudencia indica que sólo se pueden cobrar tasas para un fin determinado y si se cobra demás se trata de un ""impuesto encubierto". Anticipan que pueden no obtener resultados con el amague a los intendentes, pero dicen que es el paso previo para acudir luego a un juez e iniciar un acción judicial. ""El requerimiento de información se efectúa bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales que las normas procedimentales ponen a nuestra disposición, con el objeto de obtener de forma compulsiva la información requerida", concluye la nota. ""Nos hemos asesorado legalmente y sabemos que si cobran 10 pesos de alumbrado público y gastan solo 5 en eso, el resto es un impuesto encubierto y eso está prohibido por la Constitución. Este es un paso previo y si no nos dan información vamos a pasar a legales con alguna estrategia", dijo Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros. Junto con esa entidad, también firmaron la nota los titulares de la Unión Industrial, Cámara Minera, Federación Económica, Asociación de Viñateros Independientes, Cámara de Productores, empacadores y exportadores de ajos, Cámara de Comercio Exterior, Cámara Vitivinícola, Cámara de Productores Vitícolas, Cámara de Bodegueros; Cámara de Producción, empaque y comercio frutihorticola; Cámara de Exportadores, importadores y empacadores de frutas y hortalizas; la Sociedad de Chacareros Temporarios, la Cámara Olivícola, la Asociación de Productores de Semilla y la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihorticola. No es la primera vez que todas estas cámaras juntas protestas por un alivio en la boleta de luz. El 11 de octubre de 2018 se juntaron en la Federación viñatera para delinear una estrategia, fueron recibidos por el gobernador Uñac un mes después y hasta los ayudó a lograr quitas y reducciones a los productores de riego agrícola en la boleta de luz (ver recuadro). Pero otros sectores como la industria, minería, construcción y exportadores quedaron fuera y ahora han encarado un segundo reclamo masivo. Además de los municipios, se enviaron notas a la distribuidora Energía San Juan, pidiendo información y al Ente Provincial Regulador de la Electricidad exigiéndole que obligue a sacar el cobro de las tasas y contribuciones, usando su facultad en defensa del derecho del usuario, según informaron desde la Unión Industrial y la Federación de Viñateros.

La base del nuevo reclamo ahora apunta a las limitaciones que impone la Constitución Nacional para los impuestos, con principios de igualdad, no confiscatoriedad y generalidad, entre otros. Dicen que al estar vinculado el cobro del tributo al consumo de energía, no respeta el principio de generalidad, porque si un vecino no es usuario de Energía San Juan no paga la tasa. Tampoco respeta la igualdad, porque cada uno paga de acuerdo al consumo, y se convierte en confiscatorio porque al descongelarse las tarifas hubo subas exorbitantes. La tasa municipal ha quintuplicado la tasa de inflación, porque en promedio subió 600% en tres años, cuando la inflación fue de 100% en igual lapso. Además, el estudio legal ha calculado que el tributo municipal sanjuanino es 10 veces mayor que el impuesto a los Ingresos Brutos y similar al Impuesto al Valor Agregado (IVA).



> Esfuerzos de Uñac

En diciembre pasado 16 municipios redujeron o directamente eliminaron el cobro de la contribución por uso de espacio aéreo a los productores que usan riego agrícola, por dos meses, una medida que ahora está aliviando el gasto en el consumo eléctrico, en la época de mayor uso de los pozos de riego. Fue gracias a la ayuda del gobernador Uñac que reunió a los intendentes (foto) y les pidió que rebajara la carga tributaria, luego de que acudieran por ese auxilio las entidades y cámaras productivas. Estas le hicieron conocer la asfixia que sufren porque las tasas municipales están atadas a un porcentaje del consumo eléctrico, en momentos donde los precios de la tarifa eléctrica se dispararon. Antes, en mayo, el propio Uñac derogó el pago del Fondo Hospitalario, redujo el 33% el pago de Ingresos Brutos y Lote Hogar y eximió de todos los cargos en la boleta de luz a los usuarios de tarifa social. Pidió esto también a los intendentes, logrando un resultado dispar.