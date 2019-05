Guglielmini en su local en San Juan. El finalista al premio nacional dice que su principal sostén es su esposa Geraldine Ortiz con quien tiene tres chicos de 8 y 2 años y Benjamín de 6 meses.

Luciano Guglielmini (37) es abogado, pero cuando hizo una maestría en Administración y Finanzas tiempo atrás dice que se dio cuenta que lo suyo eran los negocios. Hace 7 años, con el auge de la minería se puso a buscar qué actividad podía ser rentable, se decidió y montó Solimin (Soluciones Integrales Mineras), una ferretería industrial con la que no sólo le fue bien en la provincia, sino que ya abrió sucursales en Cuyo: en noviembre de 2018 inauguró un salón similar en Mendoza y hace un mes en San Luis y ya cuenta con un total de 16 empleados.



Si bien hay muchas ferreterías de su tipo, Luciano detectó que había un nicho vacío en los servicios, se le prendió la lamparita y empezó a hacer algo que nadie hacía: llevar lo que necesitaban al lugar donde están sus clientes, es decir; la montaña o los lugares de construcción de obras de infraestructura como los diques, que están muy alejados de la ciudad.



El delivery y el servicio pre y posventa fue determinante para que su negocio fuera un éxito y hoy esta pyme atiende al rubro de la construcción, la industria petrolera y el agro.



Sus logros atrajeron miradas provinciales el año pasado -ganó el premio provincial a la Calidad- y ahora sus prestigio trascendió fronteras: el sanjuanino es uno de los 24 finalistas del premio al Joven Empresario Argentino (ver aparte), un certamen que organiza CAME con la Cámara de Diputados de la Nación y que el próximo martes develará al ganador. ""Un artículo lo vende cualquiera, nosotros nos centramos en el servicio", asegura Luciano. Otro plus es que en su local ubicado en Avenida Rawson, antes de llegar a Brasil, en Capital; no sólo se venden herramientas, sino todo lo que necesita el trabajador. ""El cliente se lleva desde el zapato, la media, la ropa y todas las herramientas que necesita para entrar a una obra o emprendimiento minero", asegura el empresario que en virtud de su trayectoria logró abrir cuentas directas con proveedoras multinacionales como 3M o MCA, lo que le permite vender con precios competitivos. Reconoce que la minería y sus exigencias hizo crecer al negocio en eficiencia y por eso está permanentemente capacitando a su personal lo que le permitió alcanzar el 100% de repetición de compra, además de estar en proceso de certificación de empresa clase B con triple impacto (económico, social y ambiental).

La premiación

El próximo martes, de 14 a 16 hs., en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación (Av. Rivadavia 1841) se llevará a cabo la elección del Joven Empresario Argentino, organizado por la rama juvenil de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El encuentro, que será conducido por el periodista Federico Seeber, congregará a finalistas y a las pymes de todas las provincias y tiene como objetivo reconocer a los emprendedores que promueven la capacidad competitiva, innovación, responsabilidad social, desarrollo productivo regional, relevo generacional, proyección internacional y fomento del empleo. El jurado estará conformado por senadores y diputados.



Cabe destacar que el 55% de las pequeñas y medianas empresas son propiedad de empresarios que integran el segmento joven, alcanzando a unas 335.500 firmas. Vale destacar además, que 2 de cada 3 pymes que nacen son fundadas por menores de 40 años.

Los postulados

24 son los finalistas provinciales para recibir el premio al Joven Empresario Argentino, el reconocimiento para emprendedores más representativo a nivel federal que organiza CAME Joven, rama juvenil de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa