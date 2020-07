Cansados de la falta de acción de los organismos que deberían controlar el tema y de las reiteradas presentaciones en distintos ámbitos, como la Municipalidad de Rawson, un grupo de vecinos de El Médano salió a denunciar las irregularidades que se estarían cometiendo con dos loteos en la zona. La primera, la transgresión a una ordenanza del 2012 que estableció superficies mínimas para autorizar emprendimientos privados, que para la construcción se taparon drenes que se utilizan para escurrimiento de las aguas, que se han realizado perforaciones sin autorización de Hidráulica y que el proyecto no tiene los permisos de reparticiones como las direcciones de Planeamiento y Desarrollo Urbano y Geodesia y Catastro.

Se trata de dos loteos que se pusieron en marcha en mayo del 2019, el primero de unas 4 hectáreas en la esquina de Garibaldi y la Ruta 155. Y el segundo, un poco más grande, que supera las 5 hectáreas, en las inmediaciones de Agustín Gómez y Garibaldi. El problema es que, por ejemplo, en uno de los casos se están comercializando unos 60 lotes de entre 350 y 600 metros cuadrados, cuando hay una ordenanza municipal (ver aparte) que establece que en la zona los terrenos deben tener como mínimo 1.500 metros cuadrados. En el sector ya se pueden ver algunas casas levantadas y otras están construcción en una zona que supo tener fincas y chacras, pero donde ahora están avanzando los emprendimientos inmobiliarios.

Consultado por la situación, el secretario de Infraestructura del municipio, Delfor Sánchez, dijo ayer que "vamos a ser muy firmes con la regularización de los loteos y no se van a permitir proyectos que estén por fuera de la ordenanza". Y adelantó que en los próximos días enviará inspectores municipales a la zona para "frenar" el avance porque "queremos terminar con las irregularidades en este tema".

En nombre del grupo que lleva adelante los dos loteos habló Gastón Díaz, quien dijo que está a cargo de la comercialización de algunas parcelas, de la urbanización y de la construcción de algunas viviendas. Primero se excusó de revelar el nombre del propietario de las tierras y luego sostuvo que "en el tema legal estamos actuando correctamente. Además, estamos tramitando los permisos en los organismos que corresponde". Y aclaró que "el drenaje no está tapado, vamos a hacer un relleno con piedras bola".

Los que denuncian las irregularidades son un grupo de vecinos que viene intentando distintas acciones para evitar el avance de estos proyectos que, según entienden, van en contra de las normas vigentes y que encima, por ejemplo, están haciendo perforaciones que no están autorizadas en una época en la que el agua es un bien escaso. Entre los promotores de las denuncias se encuentran Antonio Fernández, Juan Mesquida, Ernesto Videla, Germán Spika, Daniel Galdeano, Néstor Osorio, Luis del Carril y Leonardo Abarca., además de otras personas que viven o tienen casas de fin de semana en la zona.

En una de las primeras presentaciones que los vecinos realizaron en octubre del año pasado,

le advirtieron a Planeamiento y Desarrollo Urbano que dos personas, David Vera y Tomás Leiria, ofrecían lotes para la venta en Facebook de entre 350 m2 y 600 m2. "Consideramos que los loteos de ninguna manera pueden prosperar" y solicitaban que el organismo actuara para frenar las operaciones.

De avanzar, el problema lo tendrán los dueños de los lotes porque no podrán acceder a servicios como luz, alumbrado y mantenimiento de las calles y la recolección de residuos.

Dos antecedentes

Ordenanza municipal

En octubre de 2012 el Concejo Deliberante rawsino aprobó la ordenanza 6048, que establece que en la zona rural del departamento las propiedades deben tener como mínimo 2.000 metros cuadrados, y en la semirrural, 1.500 metros cuadrados. Abarca las zonas de Médano de Oro y El Medanito y, en este caso, los lotes están comprendidos en la segunda de las variantes.

La disposición tuvo lugar porque muchos propietarios de fincas, que deciden no trabajarlas por las dificultades económicas, empezaron a llevar adelante emprendimientos inmobiliarios pero sin cumplir los requisitos necesarios, lo que termina perjudicando a los compradores porque después no pueden acceder a los servicios, como electricidad, alumbrado y mantenimiento de las calles y la recolección interna de residuos.

En una nota en octubre del 2019 en el municipio rawsino reconocieron que habían proliferado los proyectos que, sin tener en cuenta los requisitos necesarios, subdividían las fincas. En esas condiciones había unas 12 iniciativas.

Defensoría del Pueblo

Una de las acciones que llevaron adelante los vecinos del Médano fue pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo, para que el organismo frenara el avance de los dos loteos que, según ellos entienden, estarían violando una serie de normas y reglamentaciones vigentes. Con fecha del 29 de noviembre del 2019 le pidieron al Defensor del Pueblo que requiriera información a distintos organismos provinciales sobre lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, Municipalidad de Rawson, Dirección de Geodesia y Catastro, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano y la Dirección de Hidráulica.

Ricardo Berenguel, por aquel entonces Defensor adjunto, envió notas a las reparticiones citadas para que respondieran. En todos los casos, según dijeron los vecinos, la situación fue casi la misma. Que no había pedidos de autorización para desarrollar los loteos que están cuestionados. Ahora, los vecinos no descartan avanzar con un planteo en la Justicia Civil si es que no obtienen respuestas a sus pedidos.