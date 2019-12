Para un empleado que debe realizar cuatro viajes diarios para ir a trabajar, por lejos, la moto le gana al transporte público de pasajeros al momento de calcular el gasto que su bolsillo deberá afrontar.

Desde siempre el colectivo representa para muchos trabajadores una forma económica de moverse, pero con el anuncio de la última suba que se aplicará en San Juan -trepará a $29,60 a partir del 1 de enero del 2020, un 75% más que ahora- se transformó en un castigo para muchos usuarios difícil de soportar.

De acuerdo a un cálculo para trasladarse tomando en cuenta las dos opciones, realizado para un empleado de comercio que deba realizar los cuatro viajes en un radio ubicado dentro de los departamentos del Gran San Juan, el colectivo le saldrá 138% más caro que la moto, aún incluyendo el seguro y la patente.

Por las nubes

El pasaje en colectivo subirá en un año más que la inflación y el tipo de cambio. En enero pasado costaba $16,90 y a partir del 1 de enero del 2020 trepará a $29,60, un incremento del 75%. En igual lapso la inflación rozará 55%, y el dólar creció 62,8%, al pasar de $38,70 en diciembre del 2018 a los $63 de ahora.

Las cuentas son las siguientes: la primera sección del boleto dentro de un par de semanas será de $29,60, y si se hacen cuatro viajes significará $118,40 por día. A la semana el costo trepa a $ 710,40 y para todo el mes habrá que cargar la SUBE con $2.841,60. La estimación se hizo con el caso de un empleado que el sábado también trabaja de mañana y de tarde, como ocurre actualmente en muchos comercios.

Siguiendo exactamente el mismo ejemplo, calzarse el casco y llenar el tanque para venir al centro a trabajar en una moto chica convencional, de 110 cc de cilindrada, para una persona que vive en Chimbas, Santa Lucía, Rawson o Rivadavia por ejemplo, le representará por semana un costo de $240 en nafta, que en un mes trepará a $960. A ese monto de combustible hay que sumarle por mes $231 correspondientes a los costos del seguro de Responsabilidad Civil y la patente.

En definitiva, el gasto mensual para el motociclista asciende a $1.191, frente a los 2.841.60 del colectivo.

Calculado por día, a un empleado de comercio que viva en el Gran San Juan le costará por día $39,70 andar en dos ruedas, y $118,40 pesos usar la SUBE, es decir, casi el triple.

El gasto para un trabajador que viva en Caucete o Pocito es mucho peor, porque la segunda sección del transporte público de pasajeros rondará los $73 pesos a partir de enero. Si hace cuatro viajes deberá contar con $292 diarios, $1.752 semanal y nada menos que $7.008 por mes.

En el universo de las dos ruedas, la versión más económica de la moto se convierte en un medio de transporte accesible, de bajo costo y fácil mantenimiento. Y también le permite ganar tiempo al tránsito urbano sobre todo en horas pico, además de ganar independencia. Ante esas ventajas, sólo resta saber cuánto cuesta a la hora de comprarla. Fernando Lucero, el representante provincial de la División de Motovehículos de ACARA, explicó que en la actualidad existe una financiación de 18 cuotas (con interés) para comprar motos de 110 cc de marcas diversas, sin anticipo, con tarjetas de crédito. Para ese caso la cuota mensual es de $4.260 "a razón de $142 por día", explicó. Para una marca Honda son 18 cuotas de $5.630 pesos, que significarán $188 diarios.

>> HISTORIAS

"A mí me solucionó la vida"

Melina Leyes (36) trabaja en el comercio desde los 18 y jura que conoce bien el tiempo que se pierde esperando el transporte público cuando hay que viajar en horario partido de mañana y tarde. Hace unos años se compró una moto y jura que le "solucionó la vida". Vive en Santa Lucía y como trabaja en el centro hace cuatro viajes en la moto todos los días, para entrar a su trabajo a las 8,30 y salir a las 13, luego vuelve a las 17,30 y sale a las 21. "No me conviene venir en micro, tengo mucha demora. Antes no alcanzaba a llegar a mi casa y ya tenía que pegar la vuelta. Ahora, en 10 minutos llego y hago el almuerzo para mis hijos. A veces hasta paso por la escuela", contó. Además de la practicidad Melina elogió el ahorro: "la moto es súper económica", aseguró.

"El colectivo está carísimo"

Romina Ontiveros (40 años) trabaja hace dos años en un comercio ubicado en el centro, en Córdoba y Tucumán y vive en el barrio Foeva, en Rivadavia. A diario hace cuatro viajes en un micro que pasa a 7 cuadras, por avenida Libertador. "Por ahí se demora, o se pasó por un ratito. Y cuando hace calor, venís pegada al asiento" se quejó. A esta administrativa le insume entre 45 minutos y una hora desde que sale hasta que llega al trabajo y viceversa. Lo peor es la siesta, porque llega a las 14 y a las 16,30 y debe salir otra vez. "Además de perder mucho tiempo, está carísimo", dijo. Contó que actualmente destina alrededor de $2.500 para la carga de la SUBE y "ahora con el aumento que viene se va a unos 2.900 pesos, casi 3.000, una barbaridad".