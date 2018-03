Encuentro. Uñac estuvo con los intendentes mendocinos Emir Felix, Roberto Righi, Martin Aveiro y Alejandro Bermejo; con los exgobernadores mendocinos Celso Jaque y Rodolfo Gabrielli; y el presidente del PJ, Omar Félix, entre otros.

"Deberemos ver cómo podemos encontrar un camino de ascenso en el consumo de vino, que definitivamente en este último tiempo se ha visto afectado. Es difícil obtener resultados distintos haciendo lo mismo", señaló el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en el desayuno de Coviar ayer en la mañana ante una gran cantidad de empresarios del sector, su par de Mendoza y anfitrión, Alfredo Cornejo, y el jefe de gabinete de Presidencia, Marcos Peña, entre otros. Las palabras del sanjuanino estuvieron orientadas a encontrar coincidencias entre el sector público -local y nacional- y el privado, y se dieron luego de los cruces del gobierno sanjuanino con la Nación por la importación de vinos y los impuestos. El pocitano agradeció que la Presidencia haya quitado el impuesto al vino, aunque advirtió sobre el daño que eso pudo haber ocasionado.



La relación entre la Nación y el gobierno de la provincia pasó por situaciones tensas, sobre todo el año pasado, por la importación de caldos chilenos que provocaron un descenso en el negocio vitivinícola y afectó sobre todo a los productores, el eslabón más débil de la cadena vitivinícola. Luego, el Gobierno Nacional anunció la creación de un nuevo impuesto, que fue rechazado hasta por el gobierno mendocino, en manos de Cambiemos, y todos los actores públicos y privados del sector. Tras esa queja, el macrismo eliminó el nuevo gravamen.



En su discurso Uñac agradeció el gesto de la administración nacional: "El reconocimiento también a la decisión presidencial de eliminar el impuesto al vino que me parece que era un impuesto que no colaboraba con el sector, y esa decisión ha hecho que podamos seguir poniendo expectativas en una actividad que es muy importante en la economía de la Argentina".



También Uñac hizo referencia a la necesidad del sector de mejorar en el mercado interno pero también hacia el exterior: "Si hay algo que identifica a muchas provincias argentinas, pero especialmente a San Juan y Mendoza, es la producción de vinos, el desarrollo de la vitivinicultura. Pero esto no identifica solamente a algunas provincias en el contexto interno sino que fundamentalmente es una carta de presentación del país al mundo".



El gobernador puso en relieve el trabajo conjunto entre Gobierno y privados que se está llevando a cabo en la provincia y lo señaló como un camino a seguir por la actividad: "El Gobierno de San Juan tiene un contacto fluido con cada uno de los eslabones que componen la cadena de desarrollo vitivinícola, y en ese contacto fluido hemos encontrado herramientas de apoyo a la producción, de análisis de desarrollo técnico, que han posibilitado reforzar los eslabones de la cadena productiva", afirmó.

Mosto

25% Es el porcentaje mínimo que irá destinado a mosto, según el gobernador sanjuanino Sergio Uñac. Máximo será el 27 por ciento.

Otras reuniones



El gobernador y su hermano, el senador Rubén Uñac, se hicieron tiempo para participar de un mitín con entre ocho y nueve intendentes peronistas de Mendoza, como Emir Félix, jefe comunal de San Rafael, entre otros (foto). El mitín político es la continuación de dos encuentros que hubo en San Juan hace poco más de una semana, y que apuntan a la reorganización del peronismo a nivel nacional; esta vez desde las organizaciones municipales, según contó el propio Uñac días después.