Una gran incertidumbre rodea a los trabajadores de la empresa Surmat SRL, que presta el servicio de combustible a proyectos de minería en explotación y exploradoras de metales en San Juan, ya que la petrolera YPF le comunicó que rescindirá contratos a partir del mes de febrero próximo. Paola Prat, propietaria de la empresa que está instalada en el Parque Industrial de Albardón desde el 2014, dijo que la baja del contrato implica el cierre de la planta y que eso implica que están en riesgo no sólo los 4 playeros y los 4 choferes que prestan el servicio de combustible, sino también el resto del personal que trabaja en la división de construcción de Surmat, porque esa área actualmente tiene una dependencia financiera directa para su subsistencia. En total son 22 empleados en riesgo por la decisión que ha tomado YPF", dijo Paola Prat, desde la empresa ubicada en el parque industrial. Prat explicó que YPF ya comunicó que no renovará el alquiler de las instalaciones construidas en la zona debido a un problema de costos, a causa de que uno de sus principales clientes -la mina Gualcamayo, en Jáchal- está en una fase de finalización de explotación y ha bajado su actividad. El contrato de alquiler de todas las instalaciones vencía el 31 de diciembre, y la petrolera comunicó que no lo iba a renovar, pero gracias a las medidas de protesta de los trabajadores, se logró que se extienda hasta el 28 de febrero. La empresaria dijo que hay una gran incertidumbre entre las familias trabajadoras, porque son sólo dos meses. Además del contrato de alquiler, la planta de Surmat mantiene con YPF dos contratos más -uno por despacho y otro por flete de combustible- que teóricamente vencen en noviembre del 2021 y que ahora tienen un futuro incierto. Surmat es uno de los tres eslabones que tiene YPF Directo en el sector minero: el de San Juan que tiene área de influencia en Cuyo, mientras que los otros dos están en el NOA y en Santa Cruz. El negocio consiste en traer combustibles desde la planta de Luján de Cuyo a la planta de Albardón, y desde allí se hacen fletes a las mineras que lo necesiten a través de camiones especiales 6x4. Desde la planta sanjuanina no sólo proveen a la mina Gualcamayo, sino también a las compañías que están explorando en la cordillera sanjuanina. Por ejemplo ayer salían camiones con destino al proyecto Filo del Sol. La excepción es Veladero, que se provee directamente de Luján de Cuyo.

"Si cerramos Albardón tenemos que analizar toda la empresa y somos 22 familias"

PAOLA PRAT SURMAT SRL

La firma sanjuanina ha solicitado ayuda a las autoridades del Ministerio de Minería de la provincia, buscando que el Gobierno provincial interceda ante la petrolera estatal, para que dé marcha atrás ahora que se avizora un cambio en la política minera nacional.

"Lo ideal sería que la empresa revierta su decisión y decida respetar los dos contratos hasta el 2021, extendiendo el alquiler y seguramente en ese plazo la situación minera de la provincia se va a revertir. Sólo aspiramos a que le den tiempo al negocio" dijo Prat. Agregó que el sector está esperanzado en que con el cambio de gestión se van a reactivar los proyectos mineros, que va a haber una revitalización del sector.