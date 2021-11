El sistema de Transferencias 3.0, el mecanismo de pagos digitales con códigos QR, comenzó a funcionar hoy plenamente en la Argentina y permite usar cualquier billetera virtual, ya sea de un banco o una fintech, para abonar en todos los comercios que acepten este medio de cobro, sin importar la empresa que provea el código.

La medida se instrumentó a través de la Resolución General Nº 5111, publicada en el Boletín Oficial, sobre los beneficios previstos en el Decreto 796/2021 para Transferencias 3.0.

CÓMO FUNCIONA LA INTEROPERABILIDAD Y CÓMO AYUDA A LOS USUARIOS

En la práctica, la interoperabilidad permite que una persona sin importar qué billetera digital use en su celular (MODO, Mercado Pago, BNA+, etc) pueda pagar en comercios que tengan cobro con código QR aunque no coincida con la empresa de su billetera. Una suerte de QR nacional.

El sistema habilita a los comercios a recibir el dinero de forma instantánea, irrevocable y con la comisión más baja del mercado.

Así, ayuda a simplificar las operaciones y a competir contra el efectivo que, pese al avance de los mecanismos de pago virtual, sigue siendo la forma de pago usada en cerca de 8 de cada 10 transacciones.

Se trata del punto final de un sistema en el que, desde hace casi dos años, trabajan en forma conjunta el Banco Central (BCRA), los bancos públicos y privados, las fintech, las empresas de tarjetas de crédito y débito y las cámaras compensadoras y administradoras de pagos (Coelsa, Fiserv, Red Link y Prisma).

COMISIONES

A partir de Transferencias 3.0, el plazo de acreditación máximo para los comercios es de 25 segundos, con una comisión que está en del rango del 0,6% al 0,8%, dependiendo del tipo de aceptador y su política de competencia de precio.

El objetivo de todos los actores es el mismo: facilitar y simplificar los pagos digitales, agrandar el mercado de uso de dinero electrónico con más competencia y, al mismo tiempo, reducir el uso de efectivo de modo de expandir la inclusión financiera y formalizar a un gran sector de la economía.

Para alcanzar la interoperabilidad de los códigos QR fue necesaria cooperación de tanto la infraestructura de pagos como de la normativa, de los desarrollos de producto de cada una de las empresas interesadas en leer los QR y de las decisiones comerciales de cada fintech o banco que participa.

INTEROPERABILIDAD

Por eso, las primeras pruebas del sistema comenzaron en diciembre del año pasado, con la apertura de códigos por parte de empresas clave del sistema en grandes comercios y cadenas con presencia en todo el país, con la idea de asegurar un correcto funcionamiento y evitar una mala experiencia de usuario.

Mercado Pago, una de las principales empresas del sector con más de 1,5 millones de comercios adheridos a pagos con QR en la Argentina, avanzó desde entonces en la incorporación de más de 5.200 locales de 18 cadenas como Burger King, Farmacity y La Anónima, entre otras, en las que ahora se puede pagar con las aplicaciones BNA+ y Cuenta DNI, de los bancos Nación y Provincia; Yacaré, Reba y ANK; y MODO, la aplicación que desarrollaron más de 30 bancos para agilizar los pagos y transferencias.