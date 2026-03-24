    • 24 de marzo de 2026 - 19:00

    ANSES: cronograma de pagos de abril con aumento y bono confirmado

    La ANSES confirmó el calendario de abril con suba del 2,9% y bono de $70.000 para jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ANSES oficializó el cronograma de pagos de abril 2026 con un aumento del 2,9% en todas sus prestaciones, en base al último dato del INDEC. Además, se confirmó un bono de $70.000 para jubilaciones mínimas, lo que eleva el ingreso total a más de $450.000.

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    Según lo publicado en el Boletín Oficial, la jubilación mínima será de $380.319,31, que con el bono alcanzará los $450.319,31, mientras que el haber máximo se fijó en $2.559.188,81. El incremento también impacta en la AUH, PNC y otras asignaciones.

    Cuándo cobran jubilados y pensionados de ANSES

    Para quienes cobran jubilaciones y pensiones mínimas, el calendario inicia el 10 de abril y se extiende hasta el 23 de abril, según la terminación del DNI.

    • Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril
    • Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril
    • Documentos terminados en 2: martes 14 de abril
    • Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril
    • Documentos terminados en 4: jueves 16 de abril
    • Documentos terminados en 5: viernes 17 de abril
    • Documentos terminados en 6: lunes 20 de abril
    • Documentos terminados en 7: martes 21 de abril
    • Documentos terminados en 8: miércoles 22 de abril
    • Documentos terminados en 9: jueves 23 de abril

    En tanto, los beneficiarios que superan el haber mínimo cobrarán entre el 24 y el 30 de abril, también de acuerdo a la finalización del documento.

    • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril
    • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
    • Documentos terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
    • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
    • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

    AUH, AUE y asignaciones: todas las fechas

    Las prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán el mismo esquema de pagos que las jubilaciones mínimas, comenzando el 10 de abril.

    • Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril
    • Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril
    • Documentos terminados en 2: martes 14 de abril
    • Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril
    • Documentos terminados en 4: jueves 16 de abril
    • Documentos terminados en 5: viernes 17 de abril
    • Documentos terminados en 6: lunes 20 de abril
    • Documentos terminados en 7: martes 21 de abril
    • Documentos terminados en 8: miércoles 22 de abril
    • Documentos terminados en 9: jueves 23 de abril

    Los montos actualizados de la AUH serán:

    • $136.666 por un hijo
    • $273.332 por dos hijos
    • $318.753 por tres hijos

    Cabe recordar que los titulares perciben el 80% mensual, mientras que el resto se cobra con la presentación de la libreta anual.

    Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra

    Las Pensiones No Contributivas (PNC) también recibirán el aumento del 2,9%. Los nuevos valores son:

    • Invalidez: $336.223,52
    • Madre de 7 hijos: $450.319,31
    • Vejez: $336.223,52
    • PUAM: $374.255,44

    El cronograma para estas prestaciones se desarrollará entre el 10 y el 15 de abril, según DNI.

    • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril
    • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril
    • Documentos terminados en 4 y 5: martes 14 de abril
    • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

    La actualización de haberes se da en un contexto de inflación sostenida, por lo que el Gobierno mantiene el esquema de ajustes mensuales para las prestaciones sociales administradas por la ANSES.

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