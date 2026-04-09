ANSES: quiénes cobran este viernes y cómo consultar el pago

La ANSES comienza este viernes con un nuevo cronograma de pagos que incluye jubilaciones, pensiones, AUH y PNC , todos con aumento del 2,90% por movilidad . Además, algunos beneficiarios recibirán el bono de $70.000 , en una jornada clave para miles de argentinos.

En el inicio del calendario de ANSES , cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) para titulares con documentos terminados en 0 y 1 , quienes además perciben el bono de $70 mil .

También comienza el pago para jubilaciones y pensiones mínimas , donde los titulares con DNI finalizado en 0 reciben su haber junto al refuerzo económico.

En tanto, este viernes cobran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 0 , al igual que quienes perciben la Asignación por Embarazo con la misma terminación.

Por otro lado, las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán a todas las terminaciones de documento hasta el 12 de mayo , según informó el organismo.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios de ANSES pueden verificar su fecha y medio de cobro a través de diferentes canales oficiales. Una de las opciones es ingresar al sitio web del organismo y acceder a la sección Calendario de pagos.

También se puede consultar desde mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la opción “Cobros”. Otra alternativa es la app oficial, donde figura la información en el apartado “Mis fechas de cobro”.

Además, está disponible la modalidad de Atención Virtual, que permite realizar consultas rápidas sobre cuándo y dónde cobrar, sin necesidad de asistir a una oficina.

Para más información sobre beneficios y cobros, ingresá a <a href="#">toda la información actualizada de pagos de ANSES</a>.