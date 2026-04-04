ANSES Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en abril y qué pasa con AUH

La ANSES confirmó cómo quedan los ingresos en abril y ratificó que la Tarjeta Alimentar seguirá sin aumentos, mientras que la AUH tendrá una suba del 2,9% . El esquema impacta directamente en millones de familias que dependen de estas prestaciones.

ANSES: calendario de pagos de abril con aumento del 2,9% y nuevos montos

El Gobierno confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumentos en abril de 2026 , por lo que los valores se mantienen sin modificaciones desde mayo de 2024. Esta decisión impacta en el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto inflacionario.

Este beneficio alcanza a más de 2,3 millones de personas y se acredita automáticamente junto con prestaciones como la AUH, AUE y pensiones no contributivas .

Además, la Tarjeta Alimentar no cuenta con una fórmula automática de actualización , lo que explica por qué permanece congelada desde hace casi dos años.

AUH de ANSES: aumento confirmado

En paralelo, la ANSES aplicará un incremento del 2,9% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con la fórmula de movilidad basada en inflación.

Con esta suba, el monto por hijo será de $136.666, aunque el pago directo será de $109.332,80, ya que se retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Este ajuste mejora parcialmente los ingresos, pero no compensa la falta de actualización en la Tarjeta Alimentar, que sigue siendo un complemento clave.

Calendario de pagos de ANSES en abril

La ANSES también confirmó el calendario de pagos:

AUH:

DNI 0: 10/4

DNI 1: 13/4

DNI 2: 14/4

DNI 3: 15/4

DNI 4: 16/4

DNI 5: 17/4

DNI 6: 20/4

DNI 7: 21/4

DNI 8: 22/4

DNI 9: 23/4

AUE:

DNI 0: 13/4

DNI 1: 14/4

DNI 2: 15/4

DNI 3: 16/4

DNI 4: 17/4

DNI 5: 20/4

DNI 6: 21/4

DNI 7: 22/4

DNI 8: 23/4

DNI 9: 24/4

PNC: