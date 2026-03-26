Créditos de ANSES: montos, tasas, cuotas y quiénes podrían acceder, según el proyecto que hay en el Congreso

Un proyecto impulsado por bloques opositores en el Congreso busca reactivar los créditos de la ANSES , con un enfoque centrado en el desendeudamiento de millones de argentinos que hoy no tienen acceso al financiamiento formal.

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La iniciativa surge luego de la eliminación de las líneas tradicionales de préstamos del organismo, dispuesta a través del decreto 421/2025, y apunta a reconstruir una herramienta clave para los sectores más vulnerables.

A diferencia de los modelos anteriores, el proyecto no solo busca otorgar dinero, sino ofrecer una solución concreta al sobreendeudamiento. En ese sentido, propone un sistema en el que los fondos se destinen directamente a cancelar deudas existentes.

El financiamiento, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, provendría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, uno de los principales instrumentos del sistema previsional.

Según estimaciones incluidas en la propuesta, el universo potencial de beneficiarios podría superar los 10 millones de personas en todo el país.

Quiénes podrían acceder a los créditos de ANSES

El proyecto contempla a varios grupos que hoy tienen dificultades para acceder al crédito bancario:

Jubilados y pensionados del SIPA (con ingresos de hasta seis haberes mínimos)

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE)

Personas con Pensiones No Contributivas

Trabajadores de casas particulares registrados

Monotributistas de categorías A, B, C y D

Cómo funcionaría el sistema

Uno de los puntos más novedosos es la modalidad de otorgamiento. El dinero no sería depositado directamente al beneficiario.

En cambio, a través de la plataforma Mi ANSES, el usuario debería informar la deuda que desea cancelar. Luego, el organismo transferiría el monto directamente al banco o acreedor correspondiente.

De esta manera, el crédito estaría específicamente orientado a reducir o eliminar deudas, evitando que los fondos se destinen a otros fines.

Montos, tasas y condiciones

El proyecto establece:

Monto máximo: hasta $1.500.000 (ajustable por salario mínimo)

Tasa de interés: TAMAR + 10 puntos porcentuales

Cuotas: no podrán superar el 30% del ingreso del solicitante

Estas condiciones buscan garantizar que el crédito sea accesible y sostenible en el tiempo.

Cuándo podrían implementarse

Por el momento, los créditos no están disponibles. El proyecto debe avanzar en el Congreso para convertirse en ley.

Los impulsores esperan que el debate se dé en los próximos meses en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, la implementación podría concretarse recién en el segundo semestre de 2026._

La iniciativa se da en un escenario de fuerte presión económica sobre los hogares, donde muchas familias recurren a préstamos informales o tarjetas con tasas elevadas.

En ese marco, la vuelta de los créditos ANSES aparece como una posible herramienta para aliviar deudas y mejorar la situación financiera de millones de argentinos.