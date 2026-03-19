Desempleo: cómo acceder al pago de hasta $352.400 en marzo

La prestación por desempleo de ANSES vuelve a ser clave en marzo, con pagos que pueden alcanzar los $352.400 para personas sin trabajo. El beneficio está dirigido a quienes fueron despedidos sin causa. Los requisitos varían según el tipo de trabajador.
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE ANSES: QUIÉNES PUEDEN COBRAR
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que este beneficio está destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad, como despidos sin causa, finalización de contratos o cierre de empresas.
Los requisitos varían según el tipo de trabajador:
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Permanentes: al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años
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Eventuales o de temporada: más de 90 días trabajados en el último año
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Construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años
Quedan excluidos quienes renunciaron voluntariamente o fueron despedidos con causa.
CUÁNTO SE COBRA POR DESEMPLEO
El monto de la prestación está atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que se actualiza automáticamente. Actualmente, los valores vigentes son:
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Monto mínimo: $176.200
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Monto máximo: $352.400
El importe final depende del salario previo del trabajador, ubicándose dentro de ese rango.
CALENDARIO DE PAGOS DE MARZO
ANSES definió el cronograma de pagos según la terminación del DNI:
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0 y 1: 20 de marzo
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2 y 3: 25 de marzo
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4 y 5: 26 de marzo
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6 y 7: 27 de marzo
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8 y 9: 30 de marzo
Los pagos comienzan desde el 20 de marzo.
CÓMO TRAMITAR LA PRESTACIÓN
Para iniciar el trámite, es necesario presentar documentación que acredite el desempleo, como telegramas de despido, contratos finalizados o certificados correspondientes.
El proceso puede realizarse:
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Online, a través de Atención Virtual con CUIL y clave
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Presencial, solicitando turno en una oficina de ANSES
Una vez aprobada la solicitud, el organismo comienza a abonar la prestación mensual.