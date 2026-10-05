Argentina tuvo el cuarto peor desempeño industrial del mundo

La producción manufacturera cayó 11,2% desde 2023, según datos de la ONUDI. Solo Palestina, Qatar y Bulgaria tuvieron una evolución peor.

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La actividad manufacturera argentina atraviesa un deterioro de escala global que la sitúa en los puestos más relegados de la producción internacional. De acuerdo con una comparación realizada sobre una muestra de 84 países a partir de datos elaborados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la industria local registró el cuarto peor desempeño del mundo, al sufrir en julio de 2026 un desplome del 11,2 por ciento en comparación con los niveles promedio del año 2023.

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El profundo retroceso del aparato productivo nacional contrasta de manera directa con la dinámica que experimentó la mayoría de las economías relevadas en el mismo período. Mientras que la mediana de los 84 países analizados por el organismo internacional mostró un crecimiento acumulado del 5,9 por ciento, el país evidenció un pronunciado proceso de desindustrialización. En ese mismo lapso de tiempo, Brasil registró un avance del 2,7 por ciento; Estados Unidos mejoró 2,1 por ciento; y en China se expandió 19,7 por ciento.

La información fue difundida por el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a través de su cuenta de X. El análisis técnico tomó como base las series de producción manufacturera desestacionalizada publicadas por la ONUDI (con base 2023 igual a 100), una metodología que permite medir la evolución real de la actividad fabril excluyendo el impacto de las fluctuaciones estacionales habituales de cada época del año.

Al observar los valores absolutos del índice de la ONUDI, la Argentina cayó a un nivel de apenas 88,8 puntos en julio de 2026. Este guarismo la posiciona lejos de potencias globales y socios regionales como China, que alcanzó los 119,7 puntos; Brasil, que llegó a los 102,7 puntos; o Estados Unidos, que se ubicó en los 102,1 puntos.