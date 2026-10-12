Arreglos en el hogar: cuánto cuesta contratar un albañil, electricista o plomero en octubre

Enfrentar una fuga de agua, reparar una falla eléctrica o encarar una refacción en la vivienda requiere analizar detenidamente el presupuesto. En octubre de 2026, la combinación de los nuevos básicos salariales de los trabajadores de la construcción con los valores orientativos de los oficios independientes ofrece un mapa de costos indispensable para planificar cualquier tipo de arreglo en el hogar.

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Los trabajadores de la construcción amparados por el convenio colectivo de trabajo recibieron en octubre un incremento del 1,8%, que se suma al 1,9% aplicado en septiembre.

En la Zona A (que abarca Buenos Aires, CABA, San Juan y gran parte del país), las tarifas mínimas por hora y mes se fijaron en:

Medio oficial: $6.085 por hora.

Ayudante: $5.601 por hora.

Sereno: $1.017.485 por mes.

Variaciones salariales por zona geográfica

El convenio contempla básicos superiores para las regiones del sur argentino debido a las condiciones climáticas y de vida:

Trabajos de electricidad: de cortocircuitos a termotanques

A diferencia de la albañilería bajo convenio, los electricistas independientes fijan sus propias tarifas. Los valores relevados por la plataforma especializada Home Solution arrojan los siguientes rangos de mano de obra:

Visita técnica de diagnóstico: De $25.577 a $71.101.

Búsqueda y reparación de un cortocircuito: Entre $57.974 y $91.865.

Instalación de una boca eléctrica completa: Entre $29.436 y $58.746.

Instalación eléctrica para aire acondicionado (sin colocación del equipo): Entre $46.161 y $97.327.

Colocación de termotanque eléctrico: Desde $52.392 hasta $135.591.

Servicios de plomería: emergencias y artefactosLas pérdidas de agua o el recambio de sanitarios también registran dispersión en los valores según el grado de urgencia y la complejidad:

Visita por diagnóstico: Entre $19.310 y $83.902.

Cambio de grifería: De $30.000 a $50.000.

Sustitución de sifón bajo mesada: De $24.258 a $40.067.

Cambio de llave de paso: De $31.000 a $48.000.

Instalación de inodoro o bidet: De $30.000 a $50.000 el inodoro y de $33.000 a $48.000 el bidet.

Destapación programada: Entre $30.127 y $66.296.Destapación de urgencia: Entre $50.000 y $90.000.

Colocación / recambio de bomba presurizadora: De $54.600 a $109.000.

Recomendación para los consumidores

Todos los presupuestos informados en los rubros de electricidad y plomería contemplan exclusivamente la mano de obra. Se aconseja adquirir los insumos necesarios (cables, caños, llaves, repuestos) por cuenta propia o solicitar al menos dos o tres cotizaciones previas en trabajos que no revistan urgencia extrema.