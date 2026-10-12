    • 12 de octubre de 2026 - 15:19

    Arreglos en el hogar: cuánto cuesta contratar un albañil, electricista o plomero en octubre

    Los valores de referencia para resolver imprevistos domésticos abarcan desde la nueva escala salarial de la UOCRA hasta las tarifas de profesionales independientes. Conocé los números actualizados de la mano de obra.

    electricista-freepik
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Enfrentar una fuga de agua, reparar una falla eléctrica o encarar una refacción en la vivienda requiere analizar detenidamente el presupuesto. En octubre de 2026, la combinación de los nuevos básicos salariales de los trabajadores de la construcción con los valores orientativos de los oficios independientes ofrece un mapa de costos indispensable para planificar cualquier tipo de arreglo en el hogar.

    Leé además

    Imagen ilustrativa

    Autodespacho en San Juan: cada vez se suman más estaciones de servicio y la demanda se concentra de noche

    Por Celeste Roco Navea
     Un informe basado en datos oficiales registró más de 32 mil empresas empleadoras menos desde fines de 2023.

    Un informe registró más de 32 mil empresas empleadoras menos desde la asunción de Milei

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Albañilería: así quedó la escala salarial de la UOCRA

    Los trabajadores de la construcción amparados por el convenio colectivo de trabajo recibieron en octubre un incremento del 1,8%, que se suma al 1,9% aplicado en septiembre.

    En la Zona A (que abarca Buenos Aires, CABA, San Juan y gran parte del país), las tarifas mínimas por hora y mes se fijaron en:

    Oficial especializado: $7.697 por hora.

    Oficial: $6.585 por hora.

    Medio oficial: $6.085 por hora.

    Ayudante: $5.601 por hora.

    Sereno: $1.017.485 por mes.

    Variaciones salariales por zona geográfica

    El convenio contempla básicos superiores para las regiones del sur argentino debido a las condiciones climáticas y de vida:

    Trabajos de electricidad: de cortocircuitos a termotanques

    A diferencia de la albañilería bajo convenio, los electricistas independientes fijan sus propias tarifas. Los valores relevados por la plataforma especializada Home Solution arrojan los siguientes rangos de mano de obra:

    • Visita técnica de diagnóstico: De $25.577 a $71.101.
    • Búsqueda y reparación de un cortocircuito: Entre $57.974 y $91.865.
    • Instalación de una boca eléctrica completa: Entre $29.436 y $58.746.
    • Instalación eléctrica para aire acondicionado (sin colocación del equipo): Entre $46.161 y $97.327.
    • Colocación de termotanque eléctrico: Desde $52.392 hasta $135.591.

    Servicios de plomería: emergencias y artefactosLas pérdidas de agua o el recambio de sanitarios también registran dispersión en los valores según el grado de urgencia y la complejidad:

    • Visita por diagnóstico: Entre $19.310 y $83.902.
    • Cambio de grifería: De $30.000 a $50.000.
    • Sustitución de sifón bajo mesada: De $24.258 a $40.067.
    • Cambio de llave de paso: De $31.000 a $48.000.
    • Instalación de inodoro o bidet: De $30.000 a $50.000 el inodoro y de $33.000 a $48.000 el bidet.
    • Destapación programada: Entre $30.127 y $66.296.Destapación de urgencia: Entre $50.000 y $90.000.
    • Colocación / recambio de bomba presurizadora: De $54.600 a $109.000.

    Recomendación para los consumidores

    Todos los presupuestos informados en los rubros de electricidad y plomería contemplan exclusivamente la mano de obra. Se aconseja adquirir los insumos necesarios (cables, caños, llaves, repuestos) por cuenta propia o solicitar al menos dos o tres cotizaciones previas en trabajos que no revistan urgencia extrema.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cuáles son los mejores restaurantes de San Juan en 2025.

    Argentina sigue entre los países más caros de la región para comer afuera y comprar ropa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la cantidad de empleadores cayó en más de 32.000 casos.

    En julio cerraron 948 empresas y se perdieron 3.485 empleos registrados en Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Malestar bodeguero por el cambio para liberar vinos

    San Juan aumentó las exportaciones de vino, pero cayó la facturación del mosto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El riesgo país de la Argentina cayó este viernes a 579 puntos.

    El riesgo país cayó a 579 puntos y los bonos argentinos subieron

    Por Redacción Diario de Cuyo