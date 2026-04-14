    • 14 de abril de 2026 - 21:44

    Autos chinos: inversión millonaria para fabricar vehículos en Argentina

    El avance de los autos chinos en Argentina suma inversión y producción local con foco en pickups y vehículos comerciales en una nueva planta bonaerense.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La llegada de los autos chinos hechos en Argentina marca un nuevo giro en la industria automotriz local, con una inversión cercana a 50 millones de dólares impulsada por el Grupo Corven. El proyecto apunta a fabricar vehículos en el país y ampliar la oferta en segmentos clave.

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    El plan combina producción nacional, expansión industrial y alianzas estratégicas con marcas asiáticas, en un contexto donde el mercado automotor busca adaptarse a nuevas demandas y mejorar su competitividad.

    Autos chinos en Argentina: nueva planta y expansión industrial

    El eje central del proyecto es la construcción de una nueva planta en Campana, provincia de Buenos Aires, que ya presenta un avance del 80 %. Allí se instalará una línea de producción moderna que permitirá aumentar la capacidad y diversificar modelos.

    El desembolso contempla destinar aproximadamente la mitad del capital al desarrollo industrial, mientras que el resto se orientará a ampliar la gama de vehículos y fortalecer proveedores locales. Esto posiciona al proyecto como uno de los más relevantes en la industria automotriz reciente.

    Actualmente, la compañía produce vehículos comerciales livianos, pero el nuevo esquema permitirá fabricar entre seis y siete modelos distintos, incluyendo camiones y futuras pickups.

    Qué vehículos se producirán en el país

    El foco productivo estará en la marca china Foton, especializada en vehículos comerciales y pickups, un segmento que mostró crecimiento sostenido incluso en escenarios económicos complejos.

    Entre los objetivos principales se destacan:

    • Ampliar la oferta de utilitarios livianos
    • Incorporar nuevas versiones y configuraciones
    • Avanzar en la producción local de pickups

    Este último punto es clave, ya que se trata de uno de los segmentos más competitivos y demandados del mercado argentino.

    Negociaciones para sumar otra automotriz china

    Además de Foton, el grupo avanza en conversaciones con Chery, otra marca china con fuerte presencia en la región. El objetivo es evaluar la fabricación local de SUV y una pickup mediana.

    Sin embargo, la concreción dependerá de alcanzar un volumen de ventas que justifique la inversión, además del desarrollo de proveedores y condiciones de mercado favorables.

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