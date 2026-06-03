Caleras San Juan completó su plan de modernización y encendió el cuarto horno de tecnología suiza

Caleras San Juan dio un nuevo paso en su proceso de crecimiento y modernización al concretar el encendido de su cuarto horno MAERZ, una tecnología de origen suizo considerada entre las más avanzadas del mundo en materia de eficiencia térmica y reducción del impacto ambiental.

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La puesta en funcionamiento del nuevo horno marca la culminación del Plan Maestro que la empresa comenzó a desarrollar en 2016, un proyecto de transformación integral que contempló la instalación de cuatro hornos de última generación con el objetivo de aumentar la producción, optimizar el consumo energético y avanzar hacia una industria más sustentable.

El encendido estuvo a cargo del gerente general de la compañía, Raúl Cabanay, acompañado por el equipo técnico y profesional de la empresa. La actividad contó además con la participación de especialistas de la firma suiza MAERZ, quienes arribaron a la planta para supervisar las tareas finales de puesta en marcha.

También estuvieron presentes el gerente de Operaciones, Germán Cabanay; el gerente de Innovación y Desarrollo, Augusto Durante; el gerente de Ingeniería, Caupolicán González Aubone; los gerentes de Administración y Finanzas, Diego Mira y Marcelo Solorza; y la gerente Comercial, Alejandra Carniello.

Con la incorporación del cuarto horno, Caleras San Juan elevará su capacidad de producción hasta las 600 mil toneladas anuales de cal, un volumen que permitirá atender la creciente demanda de sectores estratégicos como la gran minería del cobre en San Juan, la industria siderúrgica y los proyectos vinculados al litio, además de consolidar sus compromisos comerciales en Chile y otros mercados de América Latina.

La modernización industrial estuvo acompañada por una fuerte apuesta ambiental. La planta se encuentra rodeada de especies nativas y olivares con sistemas de riego por goteo, mientras que un parque fotovoltaico abastece parte de la energía utilizada en los procesos productivos. Este esquema de producción sustentable es considerado un caso singular tanto en América Latina como a nivel mundial dentro de la industria calera.

El proceso de transformación demandó una década de inversiones continuas y permitió a la empresa reducir significativamente su huella de carbono. Además, Caleras San Juan se convirtió en la primera compañía calera de capitales cien por ciento argentinos en obtener la trinorma internacional ISO en sistemas de gestión de calidad, medioambiente, seguridad y salud ocupacional.

Actualmente, la firma genera más de 300 puestos de trabajo directos, con trabajadores provenientes de localidades como Cienaguita, Divisadero, Pedernal y Los Berros. Del total de la planta laboral, un 22% corresponde a mujeres que se desempeñan en áreas administrativas y productivas. Entre ellas, tres operan los imponentes hornos de 44 metros de altura que alcanzan temperaturas superiores a los 1.200 grados.