Hidráulica licitó la monda de canales matrices: se implementará un plan de trabajo a tres años

La limpieza de cauces troncales se hizo a través de licitación luego de más de dos décadas.

Por la sequía, reordenan el pago de la monda de los canales

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Este martes se realizó la licitación para la contratación de los trabajos de monda en los canales matrices de San Juan, un proceso que se retoma luego de más de 20 años sin convocatorias de estas características.

Esta acción, que desarrolla el Departamento de Hidráulica, se orienta a intervenir de manera integral sobre los cauces troncales de la red hídrica del Valle de Tulum. Se ha planificado un cronograma de trabajo a tres años que contempla el saneamiento y mantenimiento de los canales Quiroga (Canal del Norte), Benavídez y Céspedes.

En el presente ciclo se realizará la primera etapa que incluye casi 20 kilómetros de infraestructura de riego. A su vez, el objetivo es que esta tarea se realice a través de tres empresas distintas que asuman cada una los trabajos de cada canal:

Canal Quiroga Longitud 9.942 m

Canal Benavidez 3.584 m

Canal Céspedes 6.221 m

Total de metros a mondar 19.747 m La inversión prevista para este año supera los $400 millones. Los trabajos previstos incluyen la limpieza completa de los canales matrices, la extracción de malezas y arbustos que interfieren con el normal escurrimiento del agua, la remoción de sedimentos acumulados y el retiro de todo el material resultante hacia sitios de disposición final autorizados. Para ello se requiere la utilización de maquinaria pesada y equipos especializados, como excavadoras, cargadoras, camiones volcadores, minicargadoras y equipos de poda.

La monda constituye una de las labores más importantes dentro del mantenimiento anual de la red de riego. Su ejecución permite restituir las condiciones originales de los canales, mejorar la capacidad de conducción del agua, evitar pérdidas por obstrucciones y reducir riesgos operativos durante la temporada de distribución. Asimismo, contribuye a preservar la infraestructura hidráulica y optimizar el aprovechamiento de un recurso estratégico para la producción agrícola de San Juan.