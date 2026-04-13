Calidad vs precio: desde camperas por menos de $25.000 a abrigos que rondan los $100.000, los costos del invierno en San Juan

Los comercios sanjuaninos orientados a la indumentaria desde hace días están exhibiendo las prendas que serán parte de la temporada otoño- invierno . Con incrementos promedios que rondan el 5%, los llamativo no es el precio sino la brecha existente entre los locales que hacen foco en la calidad por sobre el precio frente a los que atraen compradores con precios populares y llamativos.

Boom del GNC en San Juan con aumento promedio del 400% en 2026: los perfiles que más apuestan al combustible económico

DIARIO DE CUYO realizó un recorrido por algunas tiendas ubicadas en el microcentro sanjuanino para conocer de primera mano los valores exhibidos. El relevamiento fue sobre locales de renombre y en aquellos que son conocidos por sus precios bajos, sin considerar casas de primeras de marcas, donde los valores son más elevados.

Es importante destacar que los precios son a modo de referencia, por lo que el sanjuanino puede encontrar prendas baratas cómo también más costosas, según la zona y el local donde las adquiera.

Como suele suceder, las opciones para damas son más que amplias. Desde camperas informales hasta tapados largos con detalles elegantes, en el medio hay una gran cantidad de alternativas para todos los gustos.

Si nos enfocamos en las opciones de calidad, los valores rondan por ejemplo para una campera “estilo corderoy” con refuerzo interno (algunas con la opción reversible) desde los $60.000 a los $80.000. Mismo modelo de menor calidad se puede encontrar en $48.000. Varía la tela y la confección, que se puede percibir con solo tocar la prenda.

image

Las camperas puffer también están ganando espacio en los percheros de las tiendas. En las casas de renombre las mismas rondan entre los $55.000 y los $70.000, variando el precio final en los detalles. Misma opción en los comercios más económicos puede encontrarse en el orden de los $38.000 a los $47.000.

Un detalle que llamó la atención es la falta de opciones formales en casas de precios populares. Sacos, tapados o similares no forman parte de las opciones, pero sí se encuentran en casas donde se encuentran prendas de calidad. Los valores son variados, según lo que se esté buscando, encontrando tapados de gamuza y de paño sobre los $80.000 y camperas de piel sobre los $70.000.

image

Para hombres: boom de camperones, abrigos para todo tipo de temperatura y precios accesibles

Las opciones para el mercado masculino también ganan terreno en las perchas del comercio sanjuanino. Similar a lo que se observó con las prendas femeninas, la variación de precios entre un local y otro es evidente en algunos casos.

Las camperas puffer también serán una tendencia durante este invierno. En las casas donde ofrecen calidad, los valores exhibidos rondan entre los $50.000 y los $60.000 promedio; mientras que las opciones más económicas presentan valores que van desde los $40.000 a los $50.000.

image

Los camperones nuevamente serán parte de la temporada. En torno a los precios, se pueden encontrar opciones de calidad que rondan entre los $60.000 a los $100.000; mientras que las alternativas más económicas se encuentran sobre los $65.000.

Las camperas de buzo (también conocidas de media estación) también presentan una brecha de precios llamativos. Así, por ejemplo, se pueden encontrar camperas desde $16.500 en los locales con precios accesibles; mientras que en el resto de los locales estas opciones rondan los $30.000.

image

Similar a lo que sucede con las opciones para damas, los modelos formales escasean en las tiendas de precios populares, mientras que en las otras cosas se pueden encontrar gamulanes, por ejemplo, en el orden de los $100.000.

Niños: pocas opciones para los más pequeños

Sin duda las casas de indumentaria infantil cuentan con una mayor cantidad de opciones, pero en las tiendas recorridas las perchas con abrigos para niños y niñas son menores.

Con relación a lo encontrado, las camperas puffer rondan entre los $40.000 y los $50.000 en las casas de prendas de calidad. Por su parte, las opciones más económicas se ubican en los $35.000. La diferencia calidad observada entre un sitio y el otro es evidente a simple vista.

image

Las camperas media estación (de buzo u otro material) se ubican sobre los $30.000 en las casas de prendas de calidad, aunque las opciones eran bastantes reducidas. En el caso de las casas económicas, el valor se ubica sobre los $15.000.

Indumentaria de invierno, con leves aumentos

Las tiendas de textiles en San Juan recibieron los nuevos precios con leves remarcaciones, conforme indicó a este medio Marcelo Quiroga, de Comerciantes Unidos. En promedio, los aumentos rondan el 5% en algunos casos, aunque hay alternativas que se mantienen prácticamente al mismo precio de la temporada 2025.

El auge de las importaciones y la amplia variedad de opciones, sumado al incremento de la competencia, lleva a que los comerciantes apunten a mejores precios para captar la atención del consumidor y poder concretar las ventas.