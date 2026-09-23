Comerciantes sanjuaninos cuestionaron las tarifas eléctricas y el EPRE armó una mesa para analizar los aumentos.

Los comerciantes sanjuaninos expresaron su preocupación por el aumento de las tarifas eléctricas y el impacto que tienen las facturas en los costos de sus negocios. Ante el planteo del sector, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) acordó con la Cámara de Comercio de San Juan conformar una mesa técnica para analizar la situación.

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El espacio tendrá como objetivo revisar cómo se aplican los cuadros tarifarios a los comercios , además de evaluar la potencia contratada, los niveles de consumo y posibles errores de medición que puedan estar generando facturas más elevadas.

Durante la reunión, representantes del EPRE explicaron a los comerciantes cómo se compone el valor final de las boletas y diferenciaron los costos que dependen de la provincia de aquellos vinculados al sistema eléctrico nacional.

Según los datos presentados por el organismo, el Valor Agregado de Distribución (VAD) , que está bajo jurisdicción provincial, registró un aumento del 24% entre julio de 2025 y julio de 2026. Desde el EPRE señalaron que esa variación se ubicó por debajo de la inflación acumulada en términos reales.

Sin embargo, el impacto sobre las facturas fue mayor debido a otros componentes. El organismo explicó que también incidieron el aumento del Precio Estacional de la Energía, la quita de subsidios dispuesta por la Nación y un mayor consumo durante el período invernal .

Facturas que superan los $300.000

Uno de los casos analizados corresponde a comercios encuadrados en la tarifa T2 SMP, con un consumo promedio de 2.169 kWh. En julio de 2025, una factura final con impuestos alcanzaba los $219.800, mientras que un año después llegó a $320.913, un incremento del 46%.

En ese mismo segmento, el EPRE indicó que el componente provincial aumentó 24%, mientras que el correspondiente al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y otros conceptos nacionales subió 63%.

Para los usuarios de la tarifa T2 CMP, con un consumo promedio de 4.819 kWh, el monto final pasó de $575.395 a $829.293 entre julio de 2025 y julio de 2026. En este caso, la suba interanual fue del 44%.

Desde la Cámara de Comercio plantearon la necesidad de contar con mayor previsibilidad frente a los costos energéticos, mientras que desde el EPRE señalaron que la nueva mesa permitirá analizar cada situación y determinar si los comercios tienen el encuadre tarifario adecuado para su nivel de consumo.

El organismo regulador también buscará avanzar en medidas de eficiencia energética que permitan a los establecimientos reducir el consumo y optimizar la utilización de la potencia contratada.