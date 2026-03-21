    • 21 de marzo de 2026 - 13:38

    Créditos UVA: bancos bajan tasas y reactivan el mercado hipotecario

    Las entidades financieras reducen tasas y relanzan créditos UVA para vivienda. Buscan ampliar el acceso en medio de un escenario más estable.

    Los créditos UVA vuelven a escena con tasas más bajas y nuevas opciones para acceder a la vivienda.

    Los créditos UVA vuelven a escena con tasas más bajas y nuevas opciones para acceder a la vivienda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los créditos UVA vuelven a ganar protagonismo en el sistema financiero argentino. Tras meses de retracción, los bancos comenzaron a bajar tasas y relanzar líneas hipotecarias con el objetivo de reactivar el financiamiento para la compra de viviendas, en un contexto de mayor previsibilidad económica.

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    El impulso de los créditos UVA se da en un escenario donde este tipo de préstamos muestra bajos niveles de morosidad, lo que alienta a las entidades a expandir su oferta y captar nuevos clientes.

    Créditos UVA: qué cambios anunciaron los bancos

    En los últimos días, varios bancos anunciaron reducciones en las tasas. Algunas entidades ya ofrecen niveles cercanos al 6,9% para clientes con acreditación de sueldo, mientras que otras líneas se ubican entre el 7% y el 10%, con expectativa de seguir bajando.

    Las nuevas propuestas incluyen financiamiento de hasta el 80% del valor de la propiedad, con plazos que llegan a 20 o incluso 30 años, y opciones tanto para compra como para refacción o ampliación.

    Además, se amplió el universo de beneficiarios: ahora también hay líneas específicas para monotributistas, autónomos y familias de clase media, e incluso alternativas en dólares para sectores de mayor poder adquisitivo.

    Más oferta y nuevas oportunidades de acceso

    Otro de los cambios clave es la incorporación de programas con apoyo estatal y condiciones más flexibles. En algunos casos, se financia hasta el 75% del valor de la vivienda, con topes que alcanzan los $100 millones.

    También se incluyen desarrollos inmobiliarios “desde pozo”, lo que permite acceder a opciones más económicas dentro del mercado.

    En este contexto, los especialistas señalan que las tasas podrían estabilizarse en un rango de entre 6% y 9%, lo que mejoraría significativamente las condiciones frente a los niveles más altos registrados en el último año.

    El regreso de los créditos UVA marca así un nuevo intento por dinamizar el acceso a la vivienda, aunque el desafío seguirá siendo sostener la estabilidad y evitar que la inflación afecte la capacidad de pago de los tomadores.

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