Créditos UVA: bancos bajan tasas y reactivan el mercado hipotecario

Los créditos UVA vuelven a ganar protagonismo en el sistema financiero argentino. Tras meses de retracción, los bancos comenzaron a bajar tasas y relanzar líneas hipotecarias con el objetivo de reactivar el financiamiento para la compra de viviendas, en un contexto de mayor previsibilidad económica.

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El impulso de los créditos UVA se da en un escenario donde este tipo de préstamos muestra bajos niveles de morosidad , lo que alienta a las entidades a expandir su oferta y captar nuevos clientes.

En los últimos días, varios bancos anunciaron reducciones en las tasas. Algunas entidades ya ofrecen niveles cercanos al 6,9% para clientes con acreditación de sueldo , mientras que otras líneas se ubican entre el 7% y el 10% , con expectativa de seguir bajando.

Las nuevas propuestas incluyen financiamiento de hasta el 80% del valor de la propiedad , con plazos que llegan a 20 o incluso 30 años , y opciones tanto para compra como para refacción o ampliación.

Además, se amplió el universo de beneficiarios: ahora también hay líneas específicas para monotributistas, autónomos y familias de clase media , e incluso alternativas en dólares para sectores de mayor poder adquisitivo.

Más oferta y nuevas oportunidades de acceso

Otro de los cambios clave es la incorporación de programas con apoyo estatal y condiciones más flexibles. En algunos casos, se financia hasta el 75% del valor de la vivienda, con topes que alcanzan los $100 millones.

También se incluyen desarrollos inmobiliarios “desde pozo”, lo que permite acceder a opciones más económicas dentro del mercado.

En este contexto, los especialistas señalan que las tasas podrían estabilizarse en un rango de entre 6% y 9%, lo que mejoraría significativamente las condiciones frente a los niveles más altos registrados en el último año.

El regreso de los créditos UVA marca así un nuevo intento por dinamizar el acceso a la vivienda, aunque el desafío seguirá siendo sostener la estabilidad y evitar que la inflación afecte la capacidad de pago de los tomadores.