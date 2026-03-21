Créditos UVA: bancos bajan tasas y reactivan el mercado hipotecario

Los créditos UVA vuelven a ganar protagonismo en el sistema financiero argentino. Tras meses de retracción, los bancos comenzaron a bajar tasas y relanzar líneas hipotecarias con el objetivo de reactivar el financiamiento para la compra de viviendas, en un contexto de mayor previsibilidad económica.
El impulso de los créditos UVA se da en un escenario donde este tipo de préstamos muestra bajos niveles de morosidad, lo que alienta a las entidades a expandir su oferta y captar nuevos clientes.
Créditos UVA: qué cambios anunciaron los bancos
En los últimos días, varios bancos anunciaron reducciones en las tasas. Algunas entidades ya ofrecen niveles cercanos al 6,9% para clientes con acreditación de sueldo, mientras que otras líneas se ubican entre el 7% y el 10%, con expectativa de seguir bajando.
Las nuevas propuestas incluyen financiamiento de hasta el 80% del valor de la propiedad, con plazos que llegan a 20 o incluso 30 años, y opciones tanto para compra como para refacción o ampliación.
Además, se amplió el universo de beneficiarios: ahora también hay líneas específicas para monotributistas, autónomos y familias de clase media, e incluso alternativas en dólares para sectores de mayor poder adquisitivo.
Más oferta y nuevas oportunidades de acceso
Otro de los cambios clave es la incorporación de programas con apoyo estatal y condiciones más flexibles. En algunos casos, se financia hasta el 75% del valor de la vivienda, con topes que alcanzan los $100 millones.
También se incluyen desarrollos inmobiliarios “desde pozo”, lo que permite acceder a opciones más económicas dentro del mercado.
En este contexto, los especialistas señalan que las tasas podrían estabilizarse en un rango de entre 6% y 9%, lo que mejoraría significativamente las condiciones frente a los niveles más altos registrados en el último año.
El regreso de los créditos UVA marca así un nuevo intento por dinamizar el acceso a la vivienda, aunque el desafío seguirá siendo sostener la estabilidad y evitar que la inflación afecte la capacidad de pago de los tomadores.