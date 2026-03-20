    • 20 de marzo de 2026 - 15:55

    El dólar oficial se mantuvo por debajo de $1.400 y la brecha con el techo de la banda alcanzó un máximo en 8 meses

    El dólar oficial cerró la semana a $1.390,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

    El dólar oficial cerró la semana a $1.390,50.

    El dólar oficial cerró la semana a $1.390,50.

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    El dólar oficial se mantuvo este viernes por debajo de los $1.400, retomando la tendencia bajista vista en la última semana de febrero. En la semana, la divisa estadounidense retrocedió $9,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

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    El tipo de cambio mayorista bajó $4 y cerró en $1.390,50. Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,8% del techo de la banda cambiaria, que este viernes se ubicó en $1.638,52. Se trata del nivel más alto desde el 30 de junio de 2025, cuando tocó el 19,2%.

    A nivel minorista, el dólar se vendió a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) y en la semana cedió $5. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,50.

    Por otro lado, el dólar MEP opera a $1.420,76, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.472,20. El dólar blue cede a $1.420 para la venta, aunque en la semana acumula un alza de $5 y, de mantenerse, marcaría su primer avance en un mes. En tanto, en San Juan bajó y cotizó a $1.460.

    La incógnita de la baja de reservas

    Pese a que el Banco Central continúa su racha compradora las reservas continúan cayendo. El jueves, adquirió u$s132 millones, pero aun así las reservas brutas hundieron u$s793 millones. En lo que va de la semana, acumulan un rojo de u$s1.957 millones.

    "Parte de la baja se explica por la caída en la valuación del oro (-u$s557 millones), aunque queda un residuo relevante sin explicar de unos u$s359 millones", explicaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

    Y agregaron: "Dado que el Tesoro no tenía pagos de deuda programados, podrían haber incidido movimientos de encajes u otros factores. Habrá que esperar la publicación de datos en los próximos días para mayor claridad".

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