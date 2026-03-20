    • 20 de marzo de 2026 - 14:16

    Calingasta: cinco empresas pujan por las obras de mejora del servicio eléctrico

    Apuntan a dar más solidez al servicio en la Villa y distritos como Barreal, Sorocayense y Tamberías.

    Calingasta: cinco empresas pujan por las obras de mejora del servicio eléctrico

    Calingasta: cinco empresas pujan por las obras de mejora del servicio eléctrico

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un paso decisivo para responder a los insistentes reclamos de los vecinos de Calingasta, este viernes 20 de marzo se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/26. El proyecto, denominado Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio, apunta a transformar la infraestructura energética no solo en la Villa de Calingasta, sino también en Barreal, Sorocayense, Tamberías y las localidades aledañas que sufren deficiencias en la prestación actual.

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    El acto administrativo tuvo lugar en la sede del EPRE y estuvo presidido por su Directorio, encabezado por el Presidente Interino, Ing. Raúl López, y el Vicepresidente, Dr. Ing. Roberto Ferrero. Para garantizar la transparencia del proceso, la ceremonia contó con la fiscalización de la Escribana Adscripta de la Escribanía Mayor de Gobierno, Dra. Florencia Menechelli, quien certificó la presentación de las propuestas ante las autoridades provinciales.

    Un total de cinco oferentes formalizaron su interés en ejecutar los trabajos en el departamento cordillerano. Las firmas que presentaron su documentación fueron SOWIC S.A, ARGENCOBRA S.A, OPELMEC S.A., la unión transitoria conformada por SINEC S.A / RESERV y la empresa local SERGIO CHICONI SRL. Esta diversidad de propuestas marca el inicio de una etapa técnica crucial para determinar la viabilidad de cada proyecto de ingeniería eléctrica propuesto para la zona.

    Tras esta primera apertura del Sobre N° 1, los especialistas del ente regulador iniciarán un análisis exhaustivo y evaluarán las capacidades técnicas de cada uno de los oferentes. Una vez superada esta instancia de validación, se procederá en una fecha próxima a la apertura del Sobre N° 2, donde se conocerán finalmente las ofertas económicas. La concreción de estas obras genera una alta expectativa en la comunidad calingastina, que ve en este proceso licitatorio una solución definitiva a los problemas de tensión y cortes que afectan su vida cotidiana.

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